Eva Fancsali, absuelta: la historia de su lucha legal contra Giorgio Aresu

Ayer, la periodista Marta Robles publicó en exclusiva en este periódico que Eva Fancsali había sido absuelta del delito de sustracción de menores del que Giorgio Aresu, su expareja y padre de su hijo, le acusaba y por el que, el pasado julio, fue condenada a tres años y un día de prisión, privación para el ejercicio de la patria potestad hacia su hijo durante siete años y un día, y a indemnizar con 73.000 euros por daño moral y 6.050 por gastos al demandante. Tras interponer un recurso, Eva ha salido victoriosa y la Justicia le ha dado la razón en una nueva sentencia que pone de manifiesto algunas anomalías de la primera.

La odisea de Eva comenzó en el año 2012, cuando dejó de recibir noticias de Giorgio Aresu. Aunque su relación estaba rota desde hacía tiempo, seguían viviendo juntos en Miami, hasta que él se marchó a Ibiza, como solía hacer de manera habitual. Durante una temporada, las comunicaciones entre ellos se limitaban a las súplicas por parte del productor y bailarín de reconciliarse, algo a lo que Eva se negaba. Por su parte, ella le pedía que regresara a Miami para formalizar su separación de manera amistosa, y fue entonces cuando dejó de saber del padre de su hijo, que por aquel entonces tenía solo unos meses de vida.

Eva aportó al proceso judicial todos los correos electrónicos que envió al padre del menor y que nunca recibieron respuesta, probando así que su intención en todo momento era la de formalizar una separación amistosa. En cambió, Giorgio Aresu no mostró ninguna implicación y se desentendió del menor, rescindiendo incluso su seguro médico.

Aunque Eva interpuso en mayo de 2012 una demanda de filiación y alimentos contra Aresu, el productor nunca compareció y siguió sin dar señales a su expareja o su hijo. Finalmente, sin medios económicos para sacar adelante al menor, Fancsali tuvo que marcharse a México, con el beneplácito de un juez de Miami, para encontrar allí el apoyo y la ayuda del padre de su primer hijo.

Durante una temporada, siguió sin recibir noticias de Giorgio Aresu, hasta que, en 2014, Eva fue puesta en conocimiento de que el productor había comenzado en México un procedimiento civil de restitución del menor a España algunas semanas después de que ella se negara a retomar su relación, aunque dicho procedimiento finalmente otorgó a Eva la guarda y custodia del hijo que tienen en común de acuerdo a las leyes mexicanas.

Por aquel entonces, Fancsali comenzó una relación con Matías Cortés, su actual pareja, y en el año 2016 decidieron establecer, junto al menor, su domicilio en Los Cabos. Eva recuerda esta época como una etapa muy feliz en su vida, hasta que, en 2017, fue detenida por la Interpol en la puerta del colegio de su hijo.

Fue en aquel momento cuando Eva descubrió que Giorgio Aresu se había querellado contra ella en Ibiza por un delito de sustracción de menores, ocultando a la Justicia Española el procedimiento civil que mantuvieron en México y que dejó la guarda y custodia del pequeño en manos de Fancsali. Hasta que fue detenida, Eva nunca tuvo conocimiento de las maniobras legales de su expareja, quien la acusó de haberse fugado con su hijo.

Eva fue encarcelada en una prisión de máxima seguridad de México durante 42 días, un terrible escenario que la llevó a perder el hijo que esperaba junto a Matías Cortés. Tras pasar más de un mes encerrada en aquella prisión, Fancsali fue extraditada a España y apresada de nuevo en Alcalá Meco e Ibiza durante 14 días más. Mientras, el menor se quedó al cuidado de su padre, Giorgio Aresu, un hombre al que no conocía y con el que nunca había entablado ningún tipo de relación.

Eva Fancsali en una imagen reciente FOTO: Cortesía La Razón

El 4 de septiembre, Eva por fin fue puesta en libertad bajo fianza de 80.000 euros, aunque no pudo ver a su hijo, ordenado por el juez instructor que llevaba el caso, hasta enero del año siguiente. A partir de ese momento, los encuentros de Fancsali con el menor se limitaban a una sola hora cada dos semanas, siempre acompañada de otra persona.

El pasado julio, el juez declaró a Eva culpable del delito de sustracción de menores, tal y como se ha detallado al comienzo de esta crónica, pero ella recurrió esta sentencia y, finalmente, la Justicia le dio la razón a principios de este mes. El fallo de la Audiencia Provincial del 1 de febrero no solo la absuelve, sino que considera probado “la falta de deseo de la señora Fancsali de ir a Ibiza y sí de que el señor Aresu regresara a Miami y procedieran a judicializar la separación para regularizar la situación del menor”. En este sentido, cabe recordar el testimonio que Nicolás Vallejo Nájera, expareja de Paulina Rubio, aportó en sede judicial, asegurando que Aresu le comentó en alguna ocasión que no le importaba no ver a su hijo y que su única intención era “ver a Eva en la cárcel”.

Por otra parte, en la sentencia también se incide en que el procedimiento que Aresu emprendió contra Eva nunca debió llevarse por la vía penal, sino por la civil, al tratarse de diferencias entre los progenitores sobre la residencia y custodia de un menor. En el fallo, además, se encuentran enormes diferencias en lo que se consideran los hechos probados con respecto a los que se recogían en la primera sentencia, una anomalía que llama la atención de Eva y de su pareja, Matías Cortés. Del mismo modo, en el documento se considera que la causa debió haberse archivado en el año 2017, después de que ni la Fiscalía, ni la acusación particular ni el juez instructor solicitaran en tiempo y forma la declaración de Eva como acusada.

Aunque a Eva todavía le queda recuperar la custodia de su hijo, tanto ella como Matías Cortés celebran esta victoria después de una temporada complicada que Fancsali ha sobrellevado con una entereza ejemplar. Por fin se ha sobrepuesto de todo por lo que tuvo que pasar, y vive feliz en Madrid con su pareja y el hijo que tienen en común, que ha recibido el nombre del padre: Matías.

Ahora, es la Fiscalía de México quien ha solicitado una orden internacional de busca y captura contra Giorgio Aresu, a raíz de una querella que Eva emprendió contra él en 2018 por sacar al menor del país azteca de forma ilegal. En este proceso también se encuentra implicada Amalia, la hija que el productor tuvo con Amalia García Obregón, la hermana de Ana Obregón.