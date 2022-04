El ofensivo mensaje contra Risto Mejide y Laura Escanes en Sant Jordi

Risto Mejide es uno de los autores más aclamados en la feria de Sant Jordi desde hace unos años. Más allá de su trabajo como presentador de televisión, el catalán es un gran escritor y sus libros han cosechado un muchísimo éxito, siendo uno de los autores más leídos a nivel nacional.

En el terreno sentimental, su relación con la influencer Laura Escanes siempre ha estado muy cuestionada por su diferencia de edad. A pesar de estar más de 7 años juntos y con una hija en común, a día de hoy siguen recibiendo mensajes de odio contra su matrimonio y su familia. Los comentarios han traspasado las pantallas y se han colado en el día del libro, una de las fechas más señaladas para los escritores y para los catalanes.

El presentador de ‘Todo es mentira’ ha denunciado a través de su cuenta de Instagram lo que le ha sucedido durante Sant Jordi. Dentro de uno de sus libros han aparecido notas ofensivas sobre su matrimonio y sobre su relación con Laura Escanes. El odio ha traspasado las pantallas y no ha dudado en denunciarlo públicamente a través de sus redes sociales. “A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi.”, escribía junto a una foto de lo sucedido.

La publicación ha generado multitud de comentarios de apoyo y de denuncia hacia el ataque contra la pareja. Multitud de celebridades han comentado la fotografía, lamentado lo sucedido. Muchísimas celebridades han querido mostrar su apoyo a la pareja y denunciar lo sucedido, como Cristina Cifuentes o Roberto Leal. Parece ser que, pase el tiempo que pase, su relación siempre va a estar cuestionada, independientemente de la preciosa familia que han formado. A pesar de todos los comentarios ofensivos que reciben, la pareja no va a dejar de demostrar su amor y lo felices que son, moleste a quien moleste.