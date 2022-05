¿Ayuso nombrará a Rufián chulo adoptivo?

Tenía alguna duda sobre a qué dedicaban los asesores de los políticos gran parte de su tiempo y ya tengo la respuesta: se lo pasan eligiendo palabras para revestir sus trapicheos de pomposidad institucional, trabajo agotador que requiere un hábil manejo del diccionario. La matrícula de honor de esta semana se la lleva Margarita Robles, ministra de Defensa, al confesar que la directora del CNI, Paz Esteban, no había sido destituida: «No es destitución, es sustitución». Le faltó añadir: «No hemos entregado su cabeza los indepes, aunque bien es verdad que les vendría bien una cabeza como la de Paz para el CNI catalán». Pero eso ya sería digno de asesores cum laude en coñas marineras.

Cuentan las lenguas viperinas que, en su próxima reunión con Sánchez por lo del espionaje, Aragonès exigirá el nombramiento de Rufián como portavoz de la Comisión de Secretos Oficiales, cargo que podría compatibilizar con el de corresponsal honorífico de TV3 en Madrid. Cree Gabriel que las denuncias por revelación de secretos oficiales no prosperarán: su lengua está aforada por diputado y blindada por socio prefer: siempre que habla da con el punto G, o sea, con el gag. El circo le debe un homenaje, y Díaz Ayuso, el título de Chulo Adoptivo en estas fiestas de San Isidro. Y Junqueras confiesa ahora que «apoyaremos si prometen que no volverá a ocurrir». Cree en los Reyes Magos. En sus visiones místicas confunde a Sánchez con la Purísima Concepción. Pero ya ni en el cielo están tranquilos: nada más llegar, Mariñas le ha soltado a San Pedro: «Tengo oído que la Sangrada Familia ya no se lleva tan bien…».