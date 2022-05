Kiosco: Fran Rivera dice “basta” a Isabel Pantoja y la ruptura de Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas

Francisco Rivera concede en exclusiva a la revista “¡Hola!” su entrevista más dura, en la que planta cara a Kiko Rivera e Isabel Pantoja de una vez y para siempre. “Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado”, confiesa. A sus cuarenta y ocho años y después de todo lo vivido, Fran Rivera siente la necesidad de decir “basta” y olvidar el qué dirán. Su herida por la muerte de su madre, el legendario torero Paquirri, lleva sangrando treinta y siete años… y no tiene cura. Él lo sabe, por eso necesita gritar su dolor a los cuatro vientos antes de cerrar el capítulo más oscuro de su existencia. La negativa de Isabel Pantoja a darles a él y a su hermano Cayetano la herencia de su padre se ha llevado mucho por delante y ha dañado también la relación con su otro hermano, Kiko. Las últimas palabras de éste en televisión han sido la gota que ha colmado el vaso. El torero escribe hoy el final a una historia llena de tristeza e incomprensión.

El extorero MIguel Báez, “El Litri” y Casilda Ybarra se dieron el “Sí, quiero”, el pasado sábado en Sevilla. La revista publica todos los detalles del enlace que se celebró en el cortijo “Carrascalejo”, situado en la provincia de Sevilla, entre los términos municipales de Sanlúcar la Mayor, al que pertenece, y Castilla del Campo. Un broche de oro a su discreta historia de amor de dos años. Se trata del segundo matrimonio para el torero, de 53 años, y el primero para la historiadora de arte sevillana, de 41, que se rodearon en su gran día de sus familiares y amigos más cercanos.

“¡Hola!” confirma también en exclusiva la ruptura de Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas. Según ha podido saber la revsita, ella ha tomado la decisión tras casi tres años de amor con el DJ. Victoria de Marichalar ha luchado por su relación con Bárcenas, pero, a veces, el amor no es suficiente. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, la pareja ha puesto fin a su noviazgo, después de casi tres años juntos. No ha sido una decisión fácil. De hecho, durante estas últimas semanas, muchas han sido las informaciones que apuntaban a a ruptura. No obstante, no ha sido hasta el pasado martes 10 de mayo cuando ambos han tomado la determinación de emprender caminos por separado. La ruptura se ha producido en términos cordiales y con la intención de mantener una bonita amistad.

Además, imágenes e informaciones exclusivas sobre el divorcio de la Infanta Cristina. La hermana de Felipe VI deja atrás unos meses difíciles y recompone su mundo. Con su viaje a Madrid ha puesto el punto y aparte a una pesadilla inesperada, aunque, de momento, el divorcio está “parado”.

La Infanta Cristina es también protagonista de la portada de “Semana”. Doña Cristina ha acudido a una fiesta con numerosos rostros conocidos como el de Antonio Resines. Tras poner punto y final a su relación con Iñaki Urdangarin, la hija de los Reyes Eméritos está dispuesta a recuperar su antiguo círculo de amistades.

Por otro lado, los nervios han estado presentes toda la semana en el clan Campos. No es para menos y es que el hijo de Carmen Borrego es el primer nieto de María Teresa que pasa por el altar. Por ello, tanto en los días previos como en la propia boda todos sus invitados y, en especial la familia más directa de los novios, han estado tensos. Este medio sabe por una fuente cerc de su hijo y la bronca que ella ha tenido coana lo que ha crispado los nervios de Carmen Borrego antes de la bodan alguien de su pasado. Datos que podrás descubrir en páginas interiores de la revista.

Además, Laura Matamoros y Benji Aparicio vuelven a protagonizar páginas en el interior de ”Semana” . La crisis que venían arrastrando desde hacía meses, y que adelantó esta revista, se ha convertido en ruptura definitiva, cinco meses después de dar la bienvenida a su segundo hijo.

La revista “Lecturas” publica en exclusiva las imágenes de la gran boda de las Campos: el esperado enlace del hijo de Carmen Borrego. La boda de José María Almoguera y Paola Olmedo ha reunido a toda la familia Campos en una tarde en la que María Teresa ejerció de orgullosa abuela. Minutos antes de las seis de la tarde, un ensordecedor rugido de motores irrumpía en la celebración de la boda del nieto mayor de Teresa Campos. Los mejores amigos de José María Almoguera acompañan con sus motos la llegada del novio. Carmen Borrego tiembla de emoción mientras espera nerviosa la llegada de su hijo para llevarlo al altar. “Tengo ganas de que salga todo bien. He preparado la boda de mi hijo como si fuera su primera comunión”, nos cuenta la hija pequeña de la veterana periodista.

Enrique Ponce confiesa sus planes de futuro con Ana Soria: “Le voy a pedir matrimonio”. La revista “Diez Minutos” ha podido confirar a través de un colaborador, y por boca del torero, que planea pedirle la mano a su novia.

Isabel Pantoja es también protagonsita de la portada de “Diez Minutos” por cobrar 390.000 € por una serie que nunca realizó. La tonadillera podría enfrentarse a un nuevo problema judicial. El 24 de julio cumplen los cinco años de contrato con una productora mexicana para hacer una producción sobre su vida. La artista dio la ‘espantá’ y se plantean demandarla.

La cantante Tamara ha celebrado estos días por todo lo alto la comunión de su hija Valentina. La cantante y el empresario Daniel Roque se mostraron radiantes en la celebración del gran día de su niña. Allí Tamara, que atraviesa un buen momento profesional tras la crisis por la pandemia, nos confesó que prefiere que sus hijos no sean artistas