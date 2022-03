Primicia: Antonio Resines se convierte en profesor tras vivir su bache más duro de salud

Antonio Resines continúa recuperándose en su domicilio madrileño desde que el pasado 10 de febrero recibiese, por fin, esa esperada alta hospitalaria después de permanecer 48 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Fue a finales de diciembre cuando el actor ingresaba en este centro médico presentando una insuficiencia respiratoria aguda y neumonía bilateral derivada del coronavirus. La mujer del actor, Ana Pérez-Lorente, ya explicó que Resines padecía una artritis psoriásica que afectó a sus articulaciones, por lo que su riesgo era mucho mayor que el de otro paciente.

El actor Antonio Resines en una imagen reciente FOTO: Eduardo Sanz Europa Press

A sus 67 años, el cómico acude a rehabilitación mientras se recupera poco a poco en su domicilio junto a una inseparable Ana Pérez-Lorente, su mujer y heroína. A pesar de que por el momento es muy pronto para volver a retomar su faceta como actor, ‘LA RAZÓN’ ha podido saber que el protagonista de esta noticia se encuentra inmerso en un nuevo proyecto laboral, en el que, además, es uno de los socios.

“Hola, señoras y señores, aquí Resines en directo. En vivo, VIVO y aporreando mi teclado. Hoy me he levantado con ánimo y con ganas de agradecer, de nuevo, todo el cariño que me estáis dando en esta red. Ya no puedo decir eso de que YO NO TENGO REDES, porque ahora soy muy de Linkedin. Sí, Linkedin, desde que me lió mi socio y sin embargo amigo Coté Soler. A lo que iba, ¿tú sabes lo de la noticia buena y la mala? Pues tengo una buena y una mala. La buena es que hoy voy invitar personalmente a 50 profesionales a conocer mi nuevo proyecto. Invitación gratuita faltaba más. La mala es que de momento solo serán 50 afortunados. Así que entre hoy y mañana recibiréis un mensaje privado mío con una invitación, exclusiva, diferente y especial. Pero oye, si no has sido seleccionado y te apetece ir a ti también… todo es hablarlo. Que soy un joven emprendedor con ganas de comerse el mundo”, ha escrito Antonio Resines en su cuenta oficial de LinkedIn y sin perder en ningún momento el sentido del humor.

El nuevo proyecto de Antonio Resines FOTO: LinkedIn LinkedIn

Antonio Resines será profesor de la parte online de un MasterShow enfocado a la automotivación y que consistirá en dar las pautas necesarias para que todos los alumnos puedan desarrollar sus capacidades y habilidades para enfrentarte, en definitiva, a la vida. Y de eso Resines sabe mucho.