Gerard Piqué, de fiesta en Estocolmo, con una joven rubia

Gerard Piqué sigue siendo noticia por sus escarceos sentimentales, dos semanas después de confirmar su ruptura con Shakira. Hace unos días, el defensa del Barcelona ha sido visto en Estocolmo (Suecia) en una fiesta con una chica rubia, cuya identidad no ha trascendido, según informan e exclusiva las “Mamarazzis” de El Periódico, Lorena Vázquez y Laura Fa.

El pasado miércoles, Piqué voló alrededor de las 19.00 horas hacia la capital sueca para acudir al evento ‘Brilliant Minds’, al que el futbolista estaba invitado como CEO de su empresa Kosmos, dedicada al desarrollo de proyectos deportivos.

Gerard Piqué, con una joven rubia en Suecia FOTO: Katrinzytomierska Instagram Katrinzytomierska Instagram

El jueves 16 por la noche, el jugador del Barça fue visto en un conocido parque de Estocolmo y evitó hacerse fotografías con algunos fans. La cosa se torció la noche del viernes día 17 de junio, durante una fiesta del propio evento ‘Brilliant Minds’, al que Piqué acudió -vestido con una capucha- con una chica rubia. La imagen de ambos la ha hecho pública en Instagram una ‘influencer’ y empresaria sueca, Katrin Zytomierska que aquella noche tuvo un desencuentro con el futbolista y decidió “jugársela” y colgarla en sus redes.

Katrin Zytomierska, propietaria de la cadena de restaurantes de comida saludable “Clean Eating” ha accedido a hablar con Laura Fa y Lorenz Vázquez, y les ha explicado como fue su encontronazo con Piqué aquella noche. Katrin ha revelado que coincidió con el defensa del Barça sobre las doce de la noche del viernes en la fiesta que ogranziaba el evento y que decidió acercarse a él para pedirle una foto y que saludara a su hijo.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

Sin dudarlo, Katrin publicó la foto de Piqué encapuchado y acompañado de su amiga rubia y el siguiente pie en el que mostraba su enfado por el rechazo a hacerse la foto: “Escúchame perdedor @3gerardpique Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”.

Poco después de colgar la imagen, la influencer y empresaria sueca puso su perfil en modo privado: “Me he visto obligada a cerrar mi cuenta porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”.