Gerard Piqué: amores y muchos, muchos negocios

Hace ya mucho tiempo que la cabeza de Gerard Piqué (Barcelona, 1987) no está solo en el fútbol. Y no hablamos de amores, que es ahora el tema por el que ocupa titulares al anunciarse su separación de la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos únicos hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 6. Gerard Piqué es, ante todo, un empresario. No es algo nuevo que juegue con ahínco fuera del terreno de juego, ya que dedica muchas de sus energías a la cuenta de resultados de su empresa Kosmos Global Holding S.L., a través de la que gestiona suculentos negocios en sectores muy diferentes. Esta empresa no presenta cuentas desde 2018 en el registro mercantil. Por entonces, su activo rozaba los diez millones de euros y estaba en números rojos (1,8 millones).

De este matriz, pende todo su entramado empresarial, en muchos de sus negocios están sus padres y nunca Shakira. El deporte es su gran pasión y muchas de sus inversiones van en este sector. La más conocida es Kosmos, donde el inmobiliario tiene creado Kerard, a través de la cual ha invertido en la nueva Copa Davis, dando un giro a esta celebración que fue muy aplaudido en el sector por su inversión millonaria, y en comprar el equipo de fútbol de Andorra, que estaba muy vapuleado económicamente. En Andorra no solo saneó las cuentas, también ha fichado a figuras de relativo renombre y sacado al conjunto del ostracismo. Hablamos del fichaje del entrenador Éder Sarabia, que fue segundo de Quique Setién en su estancia en el Barcelona F.C. Esta productora se diversifica a su vez en Kosmos Tenis, Kosmos Fútbol y Kosmos Studio.

El futbolista del Fútbol Club Barcelona, presidente y fundador de Kosmos FOTO: Daniel Pérez EFE

Producir documentales de fútbol es otro de sus sueños. Una aventura que ya ha iniciado con los documentales «Matchday» o el dedicado a Antoine Griezmann. Luego está KOI, el equipo de eSoports, que montó junto con Ibai Llanos, y que ya ha dado eventos tan mediáticos como Ballon World Cup o la compra de los derechos de la Ligue 1 y Copa de América en Twitch.

Su empresa inmobiliaria tampoco anda corta: Kerad Project 2006 S.L. Una sociedad que ha estado inmersa en un proceso judicial con la Agencia Tributaria y que reportó casi 3 millones de beneficios en 2019. Ahora se ha anunciado la compra de un solar millonario en Málaga, que será un hotel gestionado por Melià.

El futbolista del FC Barcelona y el streamer Ibai Llanos anuncian la creación de un nuevo equipo de eSports FOTO: @3GERARDPIQUE @3GERARDPIQUE

En cuento a ella, según informa «Celebrity World», tiene una cuantiosa fortuna que roza los 300 millones de euros, frente al centenar del deportista catalán. Al no haberse casado nunca, el dinero no tendría que dividirse. Ella tiene casas en Miami. Él, una propiedad en el centro de Barcelona valorada en 4,5 millones de euros, y otra cercana al Camp Nou que se eleva a 5. Y es justo el primero, el apartamento de una sexta planta de la calle Muntaner, donde hace ahora vida de soltero desde que no comparte techo con su expareja y sus hijos. La manera en la que repartirán su fortuna es una incógnita. Lo que está claro, y así lo han manifestado, es que la prioridad son los pequeños.