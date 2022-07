Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo: «Todo lo que se habló de mi abuelo fue una patraña»

Ivonne Armant, la nieta de Plácido Domingo se ha instalado definitivamente en España por cuestiones familiares. Ha vivido en México, donde nació, Los Ángeles, Miami y cualquier lugar en el que se sintiera a gusto o tuviera ofertas profesionales. Por eso se declara «ciudadana del mundo». Ahora ha establecido su cuartel general en Marbella porque su madre está enferma, no puede estar sola y necesita sus cuidados. En este sentido no tuvo dudas y viajó a la Costa del Sol. Como no puede estar mano sobre mano, ha montado su propia agencia de Márketing, Publicidad y Eventos: Vargas Domingo. Y se mantiene como una de las modelos curvy más reconocidas. En España se hizo muy popular al ganar una edición de «GH Vip» y participar en programas de televisión. La bautizaron con el apodo de la «nieta rebelde» por sus portadas en «Playboy» e «Interviú». Tuvo desencuentros familiares que ya no existen. Adora a su abuelo Plácido Domingo y no quiso perderse su vuelta al Teatro Real donde fue aclamado por el público. Se emocionó con los aplausos y con sus lágrimas. Está escribiendo sus memorias, que, asegura, serán un bombazo.

¿Dónde y a qué se dedica en estos momentos?

Salvando la vida a mi madre. Durante años nos decían que tenía depresión y ahora está diagnosticada de bipolaridad extrema. No puede estar sola y ella es lo más importante de mi vida. He tenido que dejar mi carrera y mis sueños para cuidarla. Lo hago encantada. Ella me dio la vida y ahora tengo la oportunidad de devolver todo lo que hizo por mi. Vivía en Marbella y por eso me he instalado también aquí.

¿Cómo se dio cuenta de lo que pasaba?

Yo tenía mi trabajo y no vivía con ella. Me fui dando cuenta poco a poco de su deterioro cognitivo y comencé la búsqueda de especialistas que pudieran ayudarla. La llevé a Estados Unidos, a México y en mi país encontré un doctor español buenísimo que le diagnosticó la bipolaridad. Ahora lleva un año estable y por eso he podido volver a recuperar mi vida profesional: volver a televisión y a completar mis proyectos y cumplir mis sueños.

Mucha gente pensaba que tenía su vida fuera de España porque había formado su propia familia.

Nada de amor. Puras batallas con mi madre. Eso es amor puro y verdadero.

¿Qué ha hecho antes de ocuparse de su madre?

En México estuve modelando para diferentes diseñadores emergentes con portadas importantes en revistas nacionales e internacionales.

¿Qué le gustaría hacer?

Hacer una serie para Netflix. Estoy escribiendo el libro de mi vida, al derecho y al revés. Cuento cosas que servirían para hacer capítulos muy interesantes. Tengo experiencias de mis vivencias en la mansión «Playboy». He sido ocho veces portada mundial de esa revista en América, España, China y Francia.

Le llamaban «la nieta rebelde». Posó para «Interviú» y su familia se enfadó.

Qué va, fueron chismes. A mi abuelo (Plácido Domingo) no le gustaba mucho, pero nunca se enfadó. Siempre ha sido un hombre de mundo y sabía que era trabajo. Somos muy parecidos: fuertes, aventureros.

Estuvo en el concierto en el Teatro Real de su abuelo. ¿Qué relación tienen ustedes?

Lo amo. Es mi pasión y creo que soy de sus nietas favoritas. Yo siempre le pregunto de dónde saca tanta fuerza para hacer tantas cosas.

¿Qué le pareció cómo le recibieron tras su polémica?

Increíble, fantástico, un reconocimiento a toda su vida . Es impresionante que con la edad que tiene siga cantando como los dioses. Es un hombre excepcional y ha demostrado al mundo entero que cuando algo quieres todo se puede. Estuvo con Covid, pero somos familia genéticamente fuerte y sigue en la brecha. Ama a su Madrid y Madrid ama a Plácido.

¿Cómo vivió la polémica sobre las acusaciones de acoso?

Es agua pasada. Todo lo que se habló y se dijo de él, fue una patraña. No hubo pruebas y mi abuelo se explicó. Salió limpio de todo. La vuelta al Teatro Real le ha hecho muy feliz. A él y a todos nosotros. Que le vuelvan a reconocer su valía personal y profesional.