Andrés Velencoso y Ester Expósito, la nueva ‘pareja’ de guapos del verano

Personality Media, Multinacional Española especializada en el análisis de imagen de personajes públicos, realiza cada seis meses, desde el año 2005, 80.000 entrevistas anuales en su Estudio de Mercado del que se nutre el sector de la comunicación, a nivel nacional e internacional. Por 14º verano consecutivo, desde 2009 cuando comenzó a hacerse público este ranking, que se realiza en función a un mínimo de conocimiento que debe tener el personaje, al menos por el 50%, y se ordena por la variable del Estudio que hace referencia al “atractivo”. Por un lado, para los hombres y por otro, para las mujeres. Es una de las 18 variables de imagen que el Estudio de Personality Media contempla dentro de los más de 2.800 personajes que se analizan en España.

Para los hombres… Ester Expósito es la mujer más atractiva del 2022

El Estudio evalúa a 1.321 mujeres de todas las categorías (actrices, cantantes, presentadoras, modelos, influencers, deportistas) y de todas ellas, 304 superan el 50% de conocimiento. Ester Expósito lidera el ranking con una nota media en “atractivo” de un 8,45. La actriz madrileña de 22 años, supera por primera vez el 50% de conocimiento y es gracias a la repercusión en medios por su éxito en Élite, parte con buenas expectativas de cara a futuro a la espera de su próximo éxito. Ester Expósito arrebata el primer lugar que ha correspondido a Lara Álvarez durante dos años consecutivos y quien, este año, baja nueve puntos hasta la 9ª posición.

Ester Expósito en el Festival de Málaga FOTO: Jesus Briones GTRES

Primeras posiciones

2º Blanca Suárez (8,44), 3º Edurne (8,42) y 4º Ana de Armas (8,35). Llamativo el regreso de Blanca Suárez (8,44) quien, tras ocupar la 3ª posición en 2020, no apareció en el ranking de 2021, y es que la presencia de la actriz en la campaña de moda más relevante de la primavera, sin duda, ha ayudado a catapultar su imagen. Edurne (8,42), la cantante y presentadora, entraba al ranking por primera vez en 2010 y ha sido un personaje recurrente, escalando 3 posiciones respecto al verano pasado. Ana de Armas (8,35), la cubano-española y reciente Chica Bond, entró por primera vez en 2021, ocupa la 4º posición y sube 6 puestos respecto al año anterior, confirmando su trayectoria ascendente. Clásicas consolidadas y tres novedades Sandra Sabatés (8,24) desciende una posición respecto al verano pasado, hasta el 5º lugar. Kira Miró (8,12), reaparece en este ranking, del que no forma parte desde 2014, ocupando el 6º puesto y es que su paso por Antena3 ha ayudado a reencontrarse con el público. Vanessa Romero (8,10), coronada 3 años como la más atractiva (2014, 2015 y 2019), desciende 2 puestos frente al año pasado. Elsa Pataky (8,09) y Lara Álvarez (8,05), quien durante 2020 y 2021 ocupó el primer puesto. Cerrando el Top 10 del verano, Amaia Salamanca (7,92), quien ha formado parte de uno de los últimos éxitos de Netflix, Bienvenidos a Edén, la serie que se ha situado entre los puestos más altos del Top 10 global de TV (de habla no inglesa) de Netflix. A continuación, el ranking total de este Top 10: 1º Ester Expósito / 2º Blanca Suárez / 3º Edurne / 4º Ana de Armas / 5º Sandra Sabatés / 6º Kira Miró / 7º Vanessa Romero / 8º Elsa Pataky / 9º Lara Álvarez / 10º Amaia Salamanca.

Lara Álvarez en su cuenta de Instagram FOTO: Laruka

Y para ellas… un año más, lidera Andrés Velencoso

El modelo y actor catalán Andrés Velencoso (8,16), se corona un año más como el hombre más atractivo para las mujeres, a escasa distancia de Álex González (8,15), quien sube 6 puestos ocupando por primera vez el 2º lugar desde 2014 que entra en este ranking. Un ranking que intercambia posiciones, pero se mantienen más o menos con los mismos nombres que en ediciones anteriores. Miguel Ángel Silvestre (8,05), Jon Kortajarena (7,91) y Jesús Castro (7,89) descienden un puesto, ocupando 3º, 4º y 5º lugar respectivamente. Maxi Iglesias (7,87) y Martín Rivas (7,67) se mantienen en la misma posición del año pasado, 6º y 7º lugar. Mario Casas (7,63), recurrente en este ranking desde 2011, desciende esta vez 3 posiciones hasta ocupar el 8º puesto. Pablo Alborán (7,61) y Rodolfo Sancho (7,54) se mantienen en 9ª y 10ª posición cerrando la lista de hombres más atractivos de 2022. A continuación, el ranking total de este Top 10 de personajes masculinos, considerados más atractivos por las mujeres y al menos conocidos por el 50% de la población: 1º Andrés Velencoso / 2º Alex González / 3º Miguel Ángel Silvestre / 4º Jon Kortajarena / 5º Jesús Castro / 6º Maxi Iglesias / 7º Martín Rivas / 8º Mario Casas / 9º Pablo Alborán/ 10º Rodolfo Sancho.

Andrés Velencoso FOTO: Instagram @andresvelencoso

Acerca del Barómetro Personality Media

Personality Media, Multinacional Española, Consultora de Marketing especializada en el análisis de personajes públicos, asesora a las Agencias de Publicidad, Agencias de Medios y Anunciantes a la hora de elegir una cara adecuada para su uso en campañas publicitarias basándose en la Investigación de Mercado. Dos veces al año desde 2005, Personality Media ofrece un estudio actualizado de 2.800 Personalities, realizando más de 40.000 consultas cada seis meses, entre consumidores españoles mayores de 14 años. Con un amplio tracking que mide hasta 18 atributos de imagen y publicitarios es ya una fuente de referencia en los mercados español, mexicano o argentino donde la empresa lleva a cabo su negocio de consultoría y tiene desarrollado el Estudio.