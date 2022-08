La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confiesa cuando le preguntan por el presi: «Es guapo y hay gente a la que le molesta». Tiene razón la ministra. Aunque el sanchismo le ama y Él se ama, últimamente tiene molestos a los fabricantes de corbatas. Es el suspiro de las mujeres de España y buena parte del mundo. El fulgor de Tom Cruise y Brad Pitt palidece a su lado. Y todo esto molesta, y mucho. Los socialistas no han perdido las elecciones en Castilla y León, Madrid y Andalucía por culpa de la mala gestión de la pandemia, la inflación, la asociación con los separatistas, etc. Las han perdido porque Él es guapo hasta el exceso. «Demasié», que decían los castizos y Paco Umbral.

No olvidemos que Boris Izaguirre escribió, marcando canon: «Tiene una espalda y cintura en forma triangular que contribuye a cambiar el paradigma sobre el culo masculino». Cuentan que su maestra de la ESO le suspendió sólo para poder verlo un curso más. Pero, ¿a quién molesta más punzantemente hermosura del presi? La portavoz señala subliminalmente a la derecha conservadora y al facherío en general que, en su gran mayoría, es feo, católico y sentimental, como el marqués de Bradomín, no como Tamara Falcó, que es católica, marquesa y sentimental, pero no fea. Quizá también podría molestar, por ejemplo, al televisivo Kiko Matamoros, que se ha gastado un veradero pastón en cirugías, a Paquirrín, que ya quisiera haber salido a su padre, y a Belén Esteban, que ahora creo que está con la dieta de la Reina Letizia.

No palmará como Narciso al contemplarse en las aguas de un estanque: Él sobrevivirá porque ya sólo se mira en las pupilas de Mertxe Aizpurua, Pere Aragonès y Yolanda Díaz.