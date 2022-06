El diario de Amilibia: ¡Sálvanos de este apocalipsis, Elsa!

González Pons reclama que la OTAN defienda Ceuta, Melilla y Canarias. Pero la OTAN no puede con todo, o eso dirán para quitarse el muerto de encima. No andamos sobrados de héroes y nos falta una heroína digna de Marvel. Díaz Ayuso no puede estar también en las fronteras. Yolanda Díaz no sabe qué modelo ponerse para la próxima fiesta con Mónica Oltra. Y Macarena Olona está muy ocupada tratando de separar la paja del trigo, o sea, de frenar la enseñanza de la masturbación en los colegios andaluces que pregona Teresa Rodríguez (con la mano izquierda, claro).

Elsa Pataky ha interpretado ahora una película para Netflix, «Interceptor», que no ha despertado gran entusiasmo en la crítica. Pero ha tenido que divertirse mucho dando vida a la teniente J. J. Collins, una especie de Steven Segal en versión femenina cuya misión es interceptar 16 misiles rusos con cabeza atómica que pueden destruir el planeta. Y lo consigue: salva a la Tierra, salva a la humanidad e incluso se salva ella, en plan superheroina total. Antes de que la fiche Zelenski para detectar e interceptar misiles rusos, creo que Margarita Robles debería explorar todas las posibilidades de Elsa, todos los poderes de esta superheroina casada con el superhéroe Thor (Chris Emsworth), el del enorme martillo. Una pareja kriptonita y molona.

Si es capaz de interceptar 16 misiles rusos, ¿quién nos dice que no podría desinfectar los móviles afectados por Pegasus e incluso recuperar los datos del móvil de Sánchez en poder de Rabat? Y qué gran refuerzo podrían suponer para la UME ella y su Thor, ahora que España arde por sus cuatro costados. Porque con Antonio David y Marta Riesco repartiendo alimentos entre los necesitados no tenemos bastante, claro.