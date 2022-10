Ana de Armas: “Las escenas de desnudos son muy duras, pero no me sentí presionada para hacerlas”

Su paso por el Festival de Cine de San Sebastián dejó un poso de éxito y humildad. Ana de Armas se está convirtiendo en una estrella mundial, pero sin perder su sencillez y manteniendo los pies en el suelo.

Acaba de presentar “Blondie”, la esperada película sobre la vida de la icónica Marilyn Monroe, basada en la biografía escrita por Joyce Carol Oates, y que, por sus escenas de desnudos, está calificada para mayores de 17 años en los Estados Unidos.

Ana de Armas en "Blonde" FOTO: Netflix Netflix

Ana aborda el asunto con un “la gente lo pasa peor viendo esas escenas que yo rodándolas, porque sabía perfectamente lo que hacía y me sentía totalmente protegida. Tenía el control, hablé en muchas ocasiones con el director sobre esas secuencias… Reconozco que son muy duras, pero no me sentí presionada para hacerlas. Comprendí que eran necesarias para la película, que formaban parte de la historia. Es imposible contar la vida de Marilyn sin el sexo, porque su sensualidad creó al personaje.”

También era necesario plasmar los abusos sexuales que sufrió en los inicios de su carrera por parte de productores sin escrúpulos. Una de las etapas más duras de su existencia.

Al principio se criticó que una actriz latina interpretara a un icono mundial como Marilyn… ¿Cómo reaccionó ante la situación?

Nadie me iba a quitar de la cabeza cumplir mi sueño de meterme en la piel de Marilyn. Llevaba años soñando con ello. Ya he dicho que Marilyn es de todos y los estadounidenses tienen que compartirla…les guste o no.

¿Triunfar en Hollywood le “cierra las puertas” a trabajar de momento en España?

¿Claro que no, me gustaría regresar si me ofrecen un papel importante que me interese.

Está convencida de que “Marilyn se sentirá contenta y orgullosa con los resultados de “Blondie”, no le cabe la menor duda. Tan orgullosa como ella misma. Es tan elogiable su interpretación que ya empiezan a postularla para conseguir un Oscar a la mejor actriz en la edición del 2023. Pero ella ni se inmuta cuando se le plantea la cuestión: “ya veremos…”

Días antes de iniciar el rodaje de “Blondie”, Ana escribió una carta a Marilyn y se la dejó encima de su tumba, en el cementerio de Los Ángeles donde descansan sus restos mortales: “la verdad es que le escribimos mensajes todos los miembros del equipo, era una forma de pedirle permiso para hacer la película. En “Blondie” humanizamos al mito, hablamos de la mujer real, con sus virtudes y defectos, sus abusos y situaciones. Cuando entiendes su parte más oscura amas más al personaje”.

Tras su romance de un año con el actor Ben Affleck, la actriz hispana cubana encontró de nuevo el amor en el vicepresidente de la plataforma Tinder, el multimillonario Paul Boukadakis, con quien estuvo en San Sebastián. Se conocieron por mediación de un amigo común en el 2019 y mantienen una relación discreta y alejada de las cámaras.