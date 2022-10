Ricardo Arranz y el Four Seasons con el que honrará a su esposa, Alicia Villapadierna

El empresario Ricardo Arranz ha cumplido el sueño de la condesa Alicia Villapadierna, que falleció con el ideal de ver construido, en los terrenos de la familia, el proyecto estrella que diseñó a lo largo de su vida: el Four Seasons. El hotel que toma cuerpo ya, empezará a construirse a principios de año. El viudo de la noble, está feliz de haber podido cumplir su palabra. En una entrevista mantenida con LA RAZÓN, nos precisa: «Era una de las ilusiones de Alicia, uno de los proyectos en los que más trabajó antes de que el cáncer le arrebatara la vida. Alicia sigue siendo la mejor embajadora de Marbella. Este proyecto fue su obra y su trabajo día a día y codo con codo conmigo. Ahora se edificará y será un gran logro para esta ciudad». El complejo constará de 120 habitaciones y 200 villas de lujo. Todos los resorts de tipo Four Seasons o Mandarín Oriental, son el buque insignia del lujo en el mundo, y es un producto hotelero rodeado de otro inmobiliario. «Con ello, vamos a implantar los tres productos americanos de residentes, que son los apartamentos dentro del hotel y que solamente se utilizan un mes al año; los «private residences», que son apartamentos en los que se da todo tipo de servicios del hotel y si lo quieres alquilar lo alquilas; y las villas de lujo. Marbella necesita de las grandes marcas de lujo para consolidar este mercado». A Ricardo todavía le sigue sorprendiendo la tenacidad que caracterizó a su mujer a lo largo de su vida. En la entrevista con él, revive el día que le dijo Alicia: «En este ‘’pedregal¡' vamos a construir un resort exclusivo con tres campos de golf». Ella, tal y como la recuerda su esposo, siempre fue la mejor visionaria. Ahora, Four Seasons, el resort hecho para los bolsillos más pudientes, guardará la caja de madera que Ricardo llevaba en sus manos con la Virgen de Guadalupe de su esposa, el día que colocó la primera piedra, como seña de identidad de lo que será el complejo hotelero.

El viudo de oro

Ricardo Arranz es consciente de que es el viudo millonario más cotizado de la Costa del Sol. No hay día que pase sin recordar a Alicia. «Ahora que vuelven a inaugurar en Marbella La Fonda, el mítico local de Horcher, donde conocí a la que sería mi esposa, se te remueven muchas cosas. Allí estaba ella, tan guapa, al lado de su amiga y eso marcó para mí un antes y un después en mi vida». Alicia fue capaz de transformar a este «soltero de oro» que hasta entonces no había sentado cabeza: «Ahora nuestros cuatro hijos son su vivo retrato». A su lado trabajan los dos mayores: «Alicia me los dejó de ayudantes y son niños estupendos, que siempre están pendientes de mí. Alejandro y Felipe llevan ya un tiempo dedicándose a esto y ahora Ricardo, que acaba de terminar su carrera de Economía en Alemania, va a trabajar en el tema del Four Sesons en Miami. Son niños muy alienados en esta profesión. Nosotros somos urbanizadores inmobiliarios y en eso quiero que sigan». Ricardo recuerda la época mítica de Marbella: «Ahora veo películas de Sean Connery para recordar mis tiempos con él jugando en Aloha al golf. Tantos buenos momentos que pasamos. Y digo, como dice mi amigo Julio Iglesias, ‘’vivir la vida’'. A él le encanta Marbella. Esta vez no le pude ver en su visita, pero veo mucho a sus hijas. A las mellizas les gusta mucho la comida japonesa y vienen aquí al Sushi 99 de Villapadierna».

No solo playa

Uno de los dichos de este empresario, nada al uso, es: «No quiero que los clientes de mi hotel tengan solo playa y sol, deseo que también disfruten de la cultura». Y de esa manera ha entendido el turismo cultural este embajador que ahora recibe el premio de la «E» de Encuentros con la Cultura por toda su labor en la Costa del Sol: «Me hace mucha ilusión este reconocimiento. La cultura es mi vicio. Pensar que tengo más de 1.800 obras de arte en este hotel me agrada mucho. Por ejemplo, la mesa donde se firmó la Constitución de 1812 es toda una leyenda y me complace que esté aquí».

De Flacó a Obama: los huéspedes VIP

Por su hotel no dejan de pasar celebrities. Quizás en el último hotel donde se hospedaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva, fue en su establecimiento hace unos meses: «Aquí estuvieron y muy animados. Estuve con ellos. Ha sido un golpe tremendo lo que les ha pasado». La visita de la ex primera dama Michelle Obama, marcó un antes y un después en el Villapadierna: «Era la primera vez que elegían España como destino. Fue un hito».