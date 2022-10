Rosario Mohedano: “Rocío Carrasco ha desvirtuado la realidad”

Rosario Mohedano, la hija de Amador Mohedano y de Rosa Benito habla para LA RAZÓN y no duda en defender a su familia a capa y espada de los ataques de su prima Rocío Carrasco. «Ha desvirtuando la realidad hablando sobre mi familia», denuncia la artista.

¿A qué tiene miedo Rosario Mohedano?

Mi abuela decía que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos, y puedo asegurar que ahora mismo le tengo mucho más miedo a los vivos, y más aún después de lo que todo el mundo está viendo.

De todo lo que se ha dicho últimamente, ¿qué es lo que más daño le ha hecho?

Lo que yo siento es impotencia. El hecho de que me pongan en una tesitura que no es la real es algo que me puede. Yo sé en qué mundo vivo, he aprendido de esto y, como decía mi tía Rocío Jurado, a mar revuelto, ganancia de pescadores. A mí me duele porque es de mi familia, hace daño a mi familia, entonces prefiero no decir qué es lo que más daño me ha hecho porque hay mucha gente que precisamente cuando dices lo que te hace daño aprovechan para agarrarse a esos puntos débiles para destruirte y no me da la gana.

¿Qué siente cuando está en casa y ve tantas cosas que considera injustas?

Hay determinadas asuntos en los que no me quiero mojar. Ya está. Y mire yo tengo una familia, tengo una profesión y, al final, tengo que mirar por eso, que llevo muchos años trabajando muy duro, a mi nadie me ha regalado nada. Por eso me duele cuando escucho: a ver si tu prima te va a prohibir cantar las canciones de tu tía. Mira yo pago derechos. Y ella también.

Rosario, usted es muy sincera siempre, tanto con la prensa como en redes sociales...

Me caen palos incluso sin hacer nada. Yo voy a trabajar y me dan palos, estoy con mis hijos compartiendo un momento de ocio con ellos, y me dan palos… Pero estoy tranquila y segura de que lo que vale es mi día a día, mi trabajo y la huella que dejo con él.

¿Se puede estar tranquila levantándose cada día con un titular nuevo?

Llevo viviendo una situación así, con titulares inventados e hirientes, durante muchísimo años, no es de ahora. Yo tengo que hablar del maltrato personal y profesional que ha habido conmigo durante más de diez años, que mi hijo mayor tiene catorce años y yo estaba embarazada de él cuando ya me estaban dando palos. Yo ya he aprendido mucho. Me ha servido para afrontar un poco esta nueva situación porque aprendí que hay ciertos profesionales entre comillas, porque profesionales se llaman ellos, que se está demostrando la manera de trabajar que tienen.

¿Qué ha aprendido exactamente en los últimos años?

La vida lo que me ha enseñado es que hay que tener paciencia en todo y respirar fuerte. Ahora, cada vez que escribo un tuit lo releo muchas veces, lo borro, lo cambio, lo guardo en borradores y digo: venga, mejor no lo pongo… Y mira, la verdad es que yo me callo muchas cosas pero hay otras que no me puedo callar porque he aprendido que cuando te lo callas parece que es verdad y eso no se puede consentir.

¿Qué cree que pensaría Rocío Jurado si estuviera presente?

No lo sé. Me lo han preguntado mucho y no lo sé. Yo lo que sé es que mi tía Rocío lleva dieciséis años muerta, y creo que hay que avanzar porque no podemos quedarnos atrás. Yo tengo que avanzar porque tengo hijos y quiero que ellos conozcan lo mejor de mí y me vean feliz.

¿Cree que su prima Rocío Carrasco es feliz?

Pues… Ella dice que sí.

¿Pero usted que piensa?

Yo lo que sé es que hace tres meses que no tengo contacto con ella y es algo no me había pasado nunca. Yo lo que quiero es que sea feliz.

Ha anunciado que demandará a su madre, a Rosa Benito... ¿Cómo está ella?

(Risas). Esta entrevista es maravillosa, pero es que no me compensa mojarme más de lo que debo. Hay que esperar a ver qué ocurre, que yo no me esperaba muchas de las cosas que han pasado, y sigo sorprendiéndome día a día con cosas que están pasando.

¿Le ha sorprendido algo en concreto de lo que ha dicho su prima sobre usted o sobre su madre?

A mí no me tenía que haber nombrado y cuando me ha nombrado ha sido desvirtuando la realidad. ¿Pero por qué cuenta esto así?

Usted misma comentó que había dejado incluso de promocionar sus conciertos para evitar que le linchen todos aquellos que apoyan a su prima.

Bueno, el año pasado sin ir más lejos, cuando promocionaba mis conciertos, si viera las cosas que me ponían algunos que dicen que defienden a mi prima… Y es que a mí me parece perfecto, yo misma dese hace muchísimos años le decía: «Habla, no sé por qué estás callada». Por eso lo que me ha sorprendido no es que hable, es que con todo lo que hemos hablado ella y yo, a mí no me ha dicho nunca nada de lo que ahora está diciendo públicamente. Y quien me conozca sabe que yo a ella la quiero mucho y que quiero su bien, pero se ha aliado con una productora que a mí me ha hecho mucho daño y antes nos unía eso aparte de todo lo familiar, pero parece que ya no.

Da la impresión de que le ha pillado por sorpresa...

Mira, ella a mí siempre me ha hablado muy bien de mi familia, pero ahora sin decirme nada veo que está contando la historia con muchos aspectos que no son así.