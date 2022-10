Kiko Jiménez: “No creo que a Ortega Cano le haya hecho gracia que su hija cuente que ha abortado”

Lo llevaban tan en secreto que muy pocos conocían que Gloria Camila Ortega sufrió un aborto durante su relación sentimental con Kiko Jiménez. Fue la hija del torero la que desveló ese episodio de su vida en la granja donde concursaba en el reality “Pesadilla en el paraíso”, y la revelación no le ha sentado nada bien el tertuliano de ”Sálvame”, quien habla con nuestro diario sobre el asunto.

“Para mi, este es un tema muy complicado, del que ha querido hablar Gloria, entiendo que puede estar en su derecho de hacerlo, pero es una cuestión muy íntima y prefiero no pronunciarme. Es un tema de los dos, pero si ella ha querido contarlo que sea quien dé explicaciones.”

Le noto molesto…

Bueno… está en su derecho de hablar si lo considera, pero es algo muy delicado y muy íntimo. Sinceramente, no me ha molestado, pero lo suyo sería que la cosa no hubiera salido a la luz. Esa es mi opinión. Porque todo era muy delicado y sensible.

Kiko Jiménez y Gloria Camila cuando eran pareja FOTO: Jesus Briones GTRES

¿Ahora se plantea tener hijos con su actual pareja, Sofía Suescun?

Claro, en un futuro.

A Kiko lo que sí que le molesta es que “siempre se me acuse a mi de hablar de Gloria y de vivir a su costa, cuando los dos, en determinados momentos, hemos hablado el uno del otro. No se me tiene que recriminar nada.”

Creo que antes de descubrir ese tipo de secretos hay que consultarlo con la otra parte… por respeto.

No creo que a su padre, José Ortega Cano, le haya hecho gracia que su hija diga que ha abortado, siendo como es de VOX y estando en contra del aborto. Va en contra de sus principios, valores, educación… Pero Gloria concursaba en un reality y tuvo que echar mano a asuntos que llamaran la atención para mantenerse allí,

¿Le pedirá explicaciones?

No, tampoco tengo interés en hablar con ella. Creo que Gloria aún no ha superado nuestra ruptura, y ya han pasado casi cuatro años, es hora de que pase página.