Gloria Camila confiesa que abortó cuando era novia de Kiko Jiménez

La estancia de Gloria Camila Ortega en “Pesadilla en el paraíso” esta siendo de lo más reveladora. La hija del diestro y de la tonadillera ha aprovechado una conversación nocturna con sus compañeros para desvelar que, durante la época en la que tenía una relación con Kiko Jiménez, se sometió a un aborto voluntario.

Ante la pregunta de uno de sus compañeros de reality sobre si alguna de las presentes se había “quitado un hijo”, Gloria Camila asintió y ante la sorpresa de sus contertulios explicó: “Después de una Feria de Sevilla no me venía la regla. Dejé pasar dos meses y al hacerme la prueba vi que era positivo”. La concursante no dio más detalles sobre la decisión que tomó en aquellos momentos.

Gloria Camila nunca había confesado episodio tan delicado de su vida. La hija de Rocío Jurado mantuvo una relación de cuatro años con el colaborador de televisión que no terminó de una forma muy civilizada. La pareja ponía fin a su noviazgo haciéndose gravísimas acusaciones y años después, Gloria Camila reconoció que “durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos. A mi padre le han venido palos por todos lados y él siempre se ha mantenido al margen”.