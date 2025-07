Soraya anuncia acciones legales por los insultos y descalificaciones sobre su delgadez

Cuando llega el verano, Soraya Arnelas intensifica su rutina. Mientras muchos ven la temporada estival como una oportunidad para echar el freno, bajar revoluciones y descansar en vacaciones, la cantante hace su agosto. Es la temporada en la que más trabaja, ofreciendo su talento sobre los escenarios, recorriendo la geografía española de punta a punta citándose con sus fans. Mientras tanto, no termina su tarea con sus haters. Esos que no la abandonan y que religiosamente boicotean cada una de sus fotografías con desagradables comentarios.

Casi siempre es su físico el tema recurrente para tratar de desestabilizarla y hacer daño. Son cada vez más los usuarios de las redes sociales que se entretienen propagando el odio y acrecentando traumas con sus maliciosas opiniones sobre el físico ajeno. Bendito anonimato que protege su propia imagen de un comentario de vuelta en la misma medida y con idéntica mala leche. Pero no todos caen tan bajo. En el caso de la cantante ha cerrado muchas bocas con su contundente respuesta. Y es que está pasando un mal momento y no está para aguantar las tonterías que, en otros momentos, simplemente deja pasar por mera apatía.

Soraya Arnelas, harta de los ataques a su físico

La artista ha pasado un fin de semana muy malo. Especialmente por el hecho de que la aerolínea con la que viajaba a A Coruña le ha perdido la maleta. En ella llevaba todo el vestuario cuidadosamente seleccionado para su gira, así como su maquillaje y complementos. Vestimenta plagada de color, mucha lentejuela y brillo que le hace destacar sobre el escenario y que no podrá utilizar. Su maleta se extravió y ha tenido que pensar en un plan B: echar manos de los trajes de sus bailarinas para salir airosa del embrollo. Al día siguiente apareció su equipaje y pudo respirar tranquila. Aunque la jornada se le amargó por culpa de los haters.

Los usuarios que aprovechan el anonimato para hacer daño no dejaron pasar la oportunidad de hacer de las suyas con Soraya, al ver que estaba al borde de un ataque de nervios. Así se han vuelto a acumular numerosos mensajes que apuntaban a su cuerpo, centrándose en que luce ahora más delgada. Su silueta es motivo de debate para aquellos que no reparan, primero en que podrían estar incurriendo en un delito, sino también de que estarían provocando un disgusto a quien los recibe y también perpetuando traumas a otros muchos que lo leen. Ante esta injusta actividad, la artista ha disco basta.

“Para todos y todas los que venís a mis redes sociales a decir burradas y afirmaciones fuera de la realidad, sabed que estáis incurriendo en un delito. Antes de tirar mierda a la casa del vecino, hay que tener la casa de uno limpia. Muchos venís a dar clases de moral y os delatáis en nuestros perfiles con vuestras profesiones y las fotos que subís. Vergüenza os debería dar. No creo que os gustase si esto que hacéis se lo hicieran a alguien de vuestra familia más querida o a uno de vosotros. Por supuesto, no lo voy a permitir. Incluso si tengo que tomar medidas legales, lo haré. Esto no es un juego”, denunciaba. Esto no ha amedrentado a todos, pues hay quien sigue insistiendo en su delgadez y remarcar que no es un ejemplo a seguir, como si ella se lo hubiese propuesto en algún momento servir como canon de belleza a nadie.