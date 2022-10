Antonio David Flores acerca posturas con Telecinco gracias a Marta Riesco

Antonio David Flores ha dado un paso al frente en su relación y ha declarado su amor a los cuatro vientos a su novia, Marta Riesco, a través de un post de Instagram. El exguardia civil ha publicado una romántica foto junto a su pareja dándose un beso tras el estreno de la periodista en el programa ‘Fiesta’, el nuevo espacio de los findes presentado por Emma García. La joven ha dejado el programa de Ana Rosa para pasarse a las tardes junto a la vasca y el padre de Rocío Flores está más que orgulloso de la colaboradora después de su regreso a la televisión.

La foto, más allá de una declaración de amor, también alberga un acercamiento de posturas entre el ex de Olga Moreno y la cadena. Los dos aparecen montados en una moto rosa, la misma que ha utilizado la periodista en su sección del programa y que, por lo que parece, va a ser algo va a caracterizar su participación en el espacio. Con este gesto, acerca posturas con Telecinco a pesar de que fuese despedido de ‘Sálvame’ y de que muchos se hayan posicionado en su contra.

“Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco . Te amo”, decía el mensaje de amor.

Lo cierto es que, a pesar de sus convulsos inicios, la relación del exguardia civil y la periodista va viento en popa a toda vela y han forjado una sólida relación a pesar de las adversidades. La pareja ha vivido uno de sus veranos más especiales y no se han despegado ni un momento. Ahora, en esta nueva etapa profesional, Antonio David Flores es el máximo apoyo de la colaboradora y se siente muy orgulloso de todos sus triunfos. Marta Riesco le contestaba esto al post que le ha dedicado su novio: “Te amo con toda mi alma”. Sin duda, están atravesado por uno de sus mejores momentos sentimentales y esta publicación llega justo la semana que Olga Moreno confirma su nueva relación sentimental con Agustín Etienne.