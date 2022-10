Marta Sánchez: “Estoy muy preocupada por la situación de los afectados por la pobreza energética”

El próximo diecisiete de noviembre, Marta Sánchez se subirá a un escenario por un motivo muy especial y solidario. Será una de las participantes en la V Gala de la Fundación Sese contra la pobreza energética. La cantante se muestra “muy preocupada por la situación, este problema afecta a un gran número de españoles, y cualquier iniciativa que ayude a este amplio colectivo es totalmente positiva. El objetivo de esta gala es apoyar a familias vulnerables para garantizar luz y calor en sus hogares, a través de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza y sus parroquias”.

Marta es una mujer muy solidaria, recientemente intervino en la campaña de Ausonia contra el cáncer de mama, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer: “Llevo quince años participando en este proyecto, y he aprendido que apoyar la investigación es esencial para conseguir tratamientos que mejoren y aumenten la esperanza de las mujeres que sufren la enfermedad”.

Ella misma ha vivido en el seno de su familia el drama del cáncer: “En el 2004 falleció mi hermana a causa de un cáncer de mama. Era un ser muy especial, y falleció demasiado joven, dejando un hijo de tres años. Estábamos muy unidas, Y verla morir fue durísimo”.

Marta tiene un carcinoma “desde que nací, se encuentra en el aparato digestivo y mide unos ocho centímetros, y me hacen revisiones cada dos años. De operarme, tendría que ser por medio de la robótica”.

Ana Rosa Quintana supone un ejemplo de que el cáncer de mama se puede atajar si se pilla a tiempo: “Es una mujer con carácter, determinación y una gran fortaleza. No he tenido la menor duda de que lo iba a superar. Me siento muy feliz por ella”.

Su hija Paula tiene 19 años, y su madre cuenta que “es consciente de que perdió a su tía por culpa de esta enfermedad y de que es imprescindible hacer revisiones. Este año va a empezar…”.

La cantante Marta Sánchez FOTO: Victor J Blanco GTRES

¿Le controla los novios?

Seré la mejor suegra del mundo si veo que la pareja de mi hija la respeta, la cuida y la mima.

¿Paula se lleva bien con Federico León, pareja sentimental de su madre?

La sintonía es absoluta, se llevan muy bien.

¿Tiene usted planes de boda?

Como ya me siento su mujer no necesito casarme.

La vida sigue, y la cantante estrenará el próximo 24 de noviembre su nuevo espectáculo, “Piano y voz”, en el madrileño Teatro de La Zarzuela. Son ya 37 años de profesión y desvela que “me gasto buena parte de lo que gano en producir mis espectáculos”.