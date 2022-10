Daniel Craig es un detective gay en su nueva película

Tras despedirse definitivamente de su personaje de James Bond, Daniel Craig se mete en la piel del detective gay Benoit Blanc en la película “Puñales en la espalda. El misterio de Glass Onion”, que presentó en Madrid la semana pasada. Es la segunda ocasión en la que encarna el personaje.

“Mi experiencia y preparación durante quince años para interpretar a James Bond me ha servido de mucho para mantener la tensión en las acciones de Benoit. Esta película es la secuela de otra que hice en el 2019 y que tuvo mucho éxito. Es puro entretenimiento, y nos reímos de los poderosos porque se lo merecen. Y ya estamos pensando en hacer una tercera entrega. Al final va a ser una saga como la de James Bond”, comenta.

Sobre el agente 007, manifiesta que “estoy orgulloso de haber interpretado tantos años ese personaje. Le recuerdo con un gran cariño”.

Daniel Craig como James Bond FOTO: Imdb Imdb

El universo gay no es desconocido para Craig, quien no oculta que “he estado yendo a bares gays desde que tenía uso de razón, porque eran mucho más tranquilos y con menos peleas que en otros, además encontraba muchas chicas que iban a ellos por las mismas razones que yo”.

El actor británico de 54 años recibió hace unos días una distinción muy especial en su país, de manos de la princesa Ana : “Recibí la Orden de San Miguel y San Jorge por mi contribución al cine y al teatro. Es un gran honor y un orgullo. Curiosamente, es la misma distinción que se otorgó al personaje de James Bond hace sesenta y nueve años, en 1953″.

Craig conoce bien España y recuerda “un viaje que realicé a Barcelona para rodar un anuncio de una marca de cervezas. Nos alojamos en un parador maravilloso, creo recordar que se encuentra en Cardona. También conozco Cádiz, donde se rodaron escenas de la película de la saga de Bond, “Quantum of solace”, y otras ciudades. Me gusta mucho este país”.

MADRID, 19/10/2022.- El actor británico Daniel Craig posa durante la presentación de la película "Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion" FOTO: Luis Millán EFE

Buen amigo de Javier Bardem, recuerda que “cuando rodamos juntos “Skyfall”, mi tercer film como Bond, me enteré de que a los dos nos apasiona el rugby, deporte en el que jugamos cuando éramos jóvenes. Javier es muy bromista y nos reímos mucho esos días”.

De hecho, el español se disfrazó de mujer y salió de una tarta cantando el “Happy Birthday to You” a Daniel. Los dos cumplen años con un día de diferencia. Bardem rememora aquel momento como “mi mejor interpretación de Marilyn Monroe”.