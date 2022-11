Kiko Rivera sale de casa, por primera vez, tras su ictus: “No puedo decir que esté al 100%”

Después del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre, Kiko Rivera retoma poco a poco la normalidad. Hace tan solo tres días reapareció en redes sociales con inesperado directo y este lunes ha salido de su casa por primera vez demostrando que su recuperación marcha viento en popa.

Acompañado por Irene Rosales, el Dj ha ido dando un tranquilo paseo hasta el colegio de sus hijas Ana y Carlota, disfrutando de una cosa tan sencilla como recoger a las pequeñas que, como ha contado a Europa Press sonriente, echaba mucho de menos.

Además, Kiko ha confesado a dicho medio que se encuentra “bien, no puedo decir que esté al 100%. Vamos a poner un 95″. Dejando a un lado sus polémicas familiares y centrado en cuidarse, el hijo de Isabel Pantoja reconoce que haber dejado de fumar es una de las mejores decisiones que ha podido tomar en esta nueva etapa de su vida: “Siempre he sido un gran fumador, vosotros me veíais todos los días, y ahora me siento bien, lo llevo bien”.

Y es que tras dos semanas de lo más complicadas, el Dj tiene una cosa clara y es que, pase lo que pase, sin duda, “hay que mirar p’alante”.