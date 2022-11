Miriam Rodríguez: “Twitter es un lugar pantanoso”

El nombre de Miriam Rodríguez saltaba a la luz pública hace justo cinco años, cuando daba comienzo la exitosa edición de Operación Triunfo 2017. Con su esfuerzo y perseverancia, la gallega de carácter pero con corazón «frágil», como así se denomina, conseguía hacerse un hueco en la final del concurso, logrando un buen tercer puesto.

Desde entonces, ha sido uno de los rostros de aquella épica edición que más ha conseguido destacar y consolidarse en el panorama musical, pero los altos y bajos en su carrera profesional han sido toda una realidad. Una realidad que está muy presente en la música dados los tiempos que corren, y que de alguna manera también ha afectado personalmente a la artista: «En todos los altibajos que ha tenido mi carrera, si yo me he mantenido mentalmente fuerte ha sido gracias a las personas que me han rodeado, tanto a nivel personal y profesional. La vida tienes que elegir tú cómo vivirla y hacer lo que te apetezca en el momento con verdad y credibilidad... Habrá mucha gente que haya pensado que haya hecho las cosas mejor y cosas peor, pero siempre desde las ganas de ser mejor y de aprender», explica Rodríguez para LA RAZÓN.

Miriam Rodríguez en su cuenta de Instagram. FOTO: @miriamrmusic_

Además, se ha sincerado sobre uno de los temas que más presentes están cuando se trata de un rostro público: el tema de las redes sociales.

Su estado emocional

Son cada vez más aquellos que se retiran de plataformas como Twitter por problemas de salud mental a raíz de las críticas que reciben cada día: «Twitter es un lugar muy pantanoso, y yo soy muy sincera y muy honesta con este tema... Por un lado me encanta, porque estoy comunicada al máximo con mis seguidores, pero es verdad que se cuestiona absolutamente todo lo que haces, dices y el cómo te comportas u opinas. Me siento obligada a mostrar que también somos seres humanos, y que no tengo que enseñar siempre mi cara feliz, porque hay días en los que me levanto mejor y otros peor porque suceden cosas en mi familia o en mi trabajo».

Miriam Rodríguez Gtres Online

En el caso de Miriam, asegura que su estado emocional le influye a la hora de componer y de crear música, y es por ese motivo por el que sus altos han sido «muy altos» y sus bajos, muy bajos: «He pasado momentos en los que he escrito solamente canciones tristes y oscuras, y eso es sinónimo de cómo estaba en ese momento. Ahora, sin embargo, me encuentro en un momento en el que me siento magnética». Con sus aciertos y errores, la joven se muestra totalmente contraria a aparentar algo que no es. a pesar de que todo ello pueda tener consecuencias negativas para su carrera: «Se me da bastante mal fingir, porque soy muy espontánea. Hay veces que hago mil vídeos y otras en las que paso meses sin hacer ninguno. Otras, que ni siquiera me apetece hablar con mis amigos, pues menos me apetece entonces contar por redes mis cosas personales. Ser una persona pública es meterse en una ruleta emocional».