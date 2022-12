El apoyo incondicional de Anabel Pantoja a Yulen Pereira

Anabel Pantoja ha mostrado todo su apoyo a su novio Yulen Pereira tras su paso por la Copa del Mundo de Esgrima. La sobrina de Isabel Pantoja, que se encuentra en Gran Canaria con su madre, Merchi, recuperandose tras la pérdida de su padre, Bernardo Pantoja, ha querido arropar a su pareja tras su derrota en el campeonato disputado estos días en Vancouver, Canadá. Yulen Pereira participaba en esta competición, tanto a nivel individual como por equipos, como miembro de la Selección Española de Esgrima

Pereira no ha podido conseguir su objetivo en el plano individual. “Me quedo con todo lo que veo desde que me levanto hasta que cierro los ojos. Entrenos, contracciones, competiciones... Tu pasión. Ahora a seguir subiendo escalones con tu trabajo y esfuerzo en tu deporte, en tu mundo, en tu sitio”, le ha dedicado la prima de Kiko Rivera.

Este campeonato del mundo era importante para el esgrimista ya que ha sido su primer paso importante tras volver al esgrima tras su paso por televisión y, aunque ha terminado tropezando por la mínima, el deportista ha vuelto por la puerta grande como miembro de la Selección Española de Esgrima.

Las primeras palabras de Yulen tras su derrota

Yulen Pereira ha roto su silencio tras su derrota y se ha mostrado muy animado. “Termino mi segunda copa del mundo de la temporada con buenas sensaciones y volviendo a entrar al tablón principal de una copa del mundo. Es verdad que venía a por más y perder por la mínima duele, pero la vuelta implica paciencia y mucho aprendizaje. Cada vez estoy más cerca, sabía que no me había equivocado, ya estoy de vuelta y vengo a por más. Gracias por todo el cariño y apoyo que recibo diariamente no tengo palabras para agradecéroslo. Volveré más fuerte”, ha escrito.