Anabel Pantoja estalla contra los directores de “Sálvame”: “No hay respeto”

No es ningún secreto que Anabel Pantoja está pasando por momentos complicados. La influencer acaba de perder a su padre, Bernardo Pantoja, que falleció el pasado viernes 25 de noviembre. Por si esto no fuera suficiente, la situación familiar no es precisamente idílica, y la muerte del hermano de la tonadillera no ha hecho más que abrir nuevos frentes en el clan. Junco, la viuda, acusa a la cantante de querer echarla de la casa en la que ha vivido durante años con su marido, mostrando una vez más un retrato de la Pantoja totalmente inhumano.

Como no podía ser de otra forma, desde “Sálvame” están dedicando buena parte de su escaleta a tratar este asunto, y Anabel Pantoja está de lo más molesta con sus antiguos compañeros. Considera que están faltando el respeto a ella y a su difunto padre, y así se lo hizo saber durante una llamada que se transmitió en directo.

“Lo que no voy a entender nunca es que se hable una tarde tras otra si mi padre hizo esto o lo otro”, comenzaba quejándose la influencer, que, tirando de su habitual sentido del humor, añadió: “No hay respeto para una compañera que ha estado ahí años y a la que creo que le tenéis cariño. ¿Esto qué es, una película de Netflix?”.

Anabel Pantoja y su madre llegan al tanatorio de Bernardo Pantoja FOTO: Belen Vargas GTRES

Además, Anabel Pantoja ha cargado contra los que un día fueron sus jefes, a quienes acusa de estirar la trama de su padre porque atrapa a los espectadores, sin importarles los sentimientos que puedan despertarse en ella: “Como funciona el tema, los directores tiran para adelante”.

Para Anabel Pantoja, no ha resultado sencillo llamar al programa para abroncarles en pleno directo, pero está cansada de que, bajo su punto de vista, no se respete la memoria de su padre: “Me resulta violento hablar de esto, pero entiende que enciendo la tele y es muy fuerte. Ya está bien. Por favor, respetadme, que hace cinco días que se me ha muerto”.