Irene Montero cuenta cómo conoció a Pablo Iglesias: “Al principio no me caía bien”

Irene Montero es una de las políticas que, para bien o para mal, más da que hablar. Lejos de huir del foco mediático, la ministra de Igualdad muestra una actitud abierta a la hora de dar a conocer su lado más personal e íntimo, y ha concedido varias entrevistas a diferentes medios de comunicación muy alejadas del tono formal que suelen mantener otros congresistas.

En la última, publicada en forma de vídeo-reportaje en “The Huffington Post”, Irene Montero hace un repaso de su vida y revela datos hasta ahora desconocidos, como la forma en que conoció a Pablo Iglesias y cómo comenzó su relación sentimental. “Yo conocí a Pablo porque teníamos amigos comunes debido a la militancia. Habíamos coincidido en algún acto, pero nunca habíamos hablado, de hecho no me caía especialmente bien”, comienza recordando la ministra de Igualdad.

Sin embargo, el roce hace el cariño, y con el tiempo Irene Montero fue descubriendo la cara de Pablo Iglesias que le enamoró: “Más tarde comenzamos a hablar y a conocernos más militando dentro del partido. Durante mucho tiempo fuimos muy amigos y a finales de 2015 comenzó la relación”.

Pablo Iglesias e Irene Montero FOTO: Jesús g. feria La Razón

Además, la política se ha sincerado sobre los constantes rumores de ruptura entre Pablo Iglesias y ella, y de cómo afectan a su familia: “Mi madre me pregunta si sigo con Pablo, aunque hayamos estado comiendo en casa juntos el fin de semana pasado”.

La ministra de Igualdad también se ha pronunciado sobre sus hijos y lo que ha supuesto la maternidad para ella. “A mí me gusta mucho ser madre, me río mucho con ellos, me lo pasó muy bien con las preguntas que hacen y las cosas que me cuentan, me encanta hacer cosas con ellos, leerles cuentos… Me lo paso muy bien”, afirma. Emocionada, recuerda que su padre nunca pudo conocer a sus nietos, puesto que falleció poco antes de que Montero diera a luz:

“Supo que estaba embarazada y en la recta final de su enfermedad sabía que iba a tener dos nietos, pero no pudo llegar a conocerles. Él era mozo de mudanzas y le echo mucho de menos. En cuanto a mi profesión, él hubiera sufrido muchísimo, me hubiera defendido a capa y espada”.