El gran enfado de Rosario Mohedano con Irene Montero: “Soy igual o más mujer que ella”

Rosario Mohedano ha sido uno de los rostros conocidos que han querido acercarse este sábado hasta el Parque Warner de Madrid para inaugurar la época navideña dentro de uno de los parques temáticos mejor valorados de toda España. Fiel a la cita, la hija de Rosa Benito ha disfrutado de la compañía de sus hijos y de algunos seres queridos, y allí ha hablado de varios temas relacionados con la actualidad.

Rosario Mohedano en el evento de Navidad del Parque Warner de Madrid FOTO: Jose Ignacio Viseras GTRES

En primer lugar, ha desvelado cómo va a pasar las fiestas navideñas y el colofón de este incierto 2022: “El 24 en casa de mi madre. Ella se encarga de lo que es la celebración, la cena y todo lo demás, y estaremos aquí en Madrid. En Nochevieja pues me toca a mí encargarme de todo y lo haremos en mi casa. Vendrán mi familia y también amigos, que tengo una casa grande y hay que llenarla de gente”, ha comenzado diciendo, lamentando que Amador Mohedano no vaya a estar presente en esta última cita ya que prefiere quedarse en su querida Chipiona.

La sobrina de Rocío Jurado ha hecho un balance sobre su paso por Nueva York, donde ha dado a conocer al gran público su faceta musical: “Estoy muy contenta porque me he abierto mercado allí, y si Dios quiere en febrero vuelvo a esa ciudad. Las cosas han salido muy bien y tanto la gente como la prensa ha podido saber quién soy, y por eso me han ofrecido más trabajo”, asegura. Además, ha hablado sobre su paso por Santo Domingo: “Allí hice mucha televisión y promoción... He ido para quedarme”.

Rosario Mohedano y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

No se muestra tan sonriente si la pregunta va enfocada a su día a día en las redes sociales, donde recibe muestras de cariño pero también numerosas críticas a raíz de la emisión de las dos docuseries de Rocío Carrasco: “Mi realidad es muy distinta a lo que luego se ve en televisión o en redes. Tengo mucho trabajo, tengo hijos y tengo muchas cosas de las que ocuparme... No quiero que se me quiten las ganas, porque hay mucho odio y vuelcan en mí ese odio personas que ni siquiera me conocen. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene depresión, y ese odio hace que el autoestima decaiga. Tengo tres niños a los que darle un ejemplo muy bonito”, ha confesado.

Respecto a si felicitará o no las navidades a su prima, la hija de Rocío Jurado, la protagonista de esta noticia cuenta lo siguiente: “Tengo muchas cosas de las que preocuparme y me voy a ocupar de lo que puedo cambiar. No sé si habrá mensaje o no este año, porque mi felicitación nunca ha faltado, pero a día de hoy no te puedo contestar porque no lo sé... Soy muy de impulsos”.

Por último, y a raíz de una de las últimas publicaciones de Rosa Benito en Twitter, dirigida en su totalidad de Irene Montero, Rosario Mohedano ha querido manifestar lo que piensa sobre la Ministra de Igualidad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una imagen reciente FOTO: Jesús Hellín Europa Press

“Yo a Irene Montero la he escrito un par de veces pero no me contesta ni lo espero. No la conozco personalmente pero tiene un cargo que nos afecta absolutamente a todos. Cuando he visto que en vez de ir para adelante vamos para atrás, y que ella tiene algo de culpa, pues la he hecho partícipe de mis preocupaciones... Yo soy igual o más mujer que ella, sobre todo pensando como piensa. Yo no he sido nunca de política y creo que he votado una vez en mi vida, pero este año voy a votar, te lo puedo asegurar”, concluye visiblemente decicida.