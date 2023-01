Milan, el hijo de Shakira y Piqué, cumple 10 años en mitad de la guerra familiar

Hoy Shakira y Piqué están de celebración y entierran el hacha de guerra por un momento. Milan, el hijo de la expareja, cumple 10 años. El joven nació el 22 de enero de 2013, tres años después de conocerse sus padres en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y llegó a las vidas de éstos para llenarla de alegría, aunque ahora estén atravesando sus horas más bajas.

Milan es el hijo mayor de la familia. Dos años después nació el pequeño Sasha, de tan solo 7 años. En estos últimos meses, después de que la pareja anunciase oficialmente su separación, los dos han sido indirectamente los grandes protagonistas y perjudicados del conflicto. Desde el 12 de junio de 2022, día que pusieron punto y final a su relación tras más de 12 años de noviazgo, el futbolista y la artista colombiana comenzaron una batalla legal por la custodia de los niños que, finalmente, ha ganado la cantante. Shakira, dentro de unos meses, abandonará Barcelona y se mudará a Miami para comenzar su nueva vida lejos de Piqué.

Milan Piqué Mebarak es un niño que ha heredado los dos talentos de cada uno de sus padres. Según hemos podido ver en la cuenta oficial de Instagram de Shakira, el pequeño es un prodigio de la música y toca el piano a las mil maravillas, a pesar de su temprana edad. La cantante les ha traspasado a sus retoños la pasión por este arte y les ha inculcado la disciplina y la constancia que requiere tocar un instrumento, que va más allá de ser un hobbie.

Por otro lado, el pequeño también es un as en el mundo del deporte. El mayor de los hermanos juega de manera profesional al beisbol y sus padres son sus mayores fans. Shakira no se ha perdido ninguno de sus partidos y se le ha visto en numerosas ocasiones apoyar a su retoño desde la grada como una forofa más. En uno de estos partidos, se vivió una polémica situación, cuando la colombiana y el futbolista coincidieron en el encuentro deportivo y la artista le dedicó una peineta a su ex. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y fueron muy comentadas por los cibernautas. Milan, junto a su equipo, este año ha quedado subcampeón de la Copa Catalunya Sub10 y podría tener un futuro muy prometedor en este deporte, al igual que su padre en el FC. Barcelona.

´Tanto Milan con Sasha se han convertido en los mayores apoyos de Shakira tras su separación con Piqué y la cantante va a defender como buena loba a sus cachorros de cualquier situación que pueda generarles más dolor más allá de la dureza de ver como sus padres, dos estrellas a nivel internacional, protagonizan diariamente titulares por su mala relación. Milan ha sido el protagonista de uno de los últimos enfados de la colombiana con el exfutbolista. Gerard Piqué invitó a su hijo a participar en directo en una de las retrasmisiones de la Kings League, donde trabaja ahora, y esta sobreexposición mediática no gustó nada a la cantante. Shakira, por encima de todo, quiere preservar los derechos de sus hijos y no está dispuesta a que las imágenes de los menores den la vuelta al mundo.

Y, para sorpresa de todos, y después del boom mediático del nuevo hit de Shakira contra Piqué en la sesión con el argentino Bizarrap, parece ser que Milan fue la persona que animó a la artista a hacer la colaboración con el productor. El pequeño es fan de todas las canciones de Bizarrap y fue el que ideó que la colombiana hiciese historia con la canción con la que ha destruido a Piqué mediáticamente. Mientras el futbolista ya ha rehecho su vida con Clara Chía, la cantante se ha refugiado en la música y en sus hijos y gracias al pequeño Milan se ha hecho de oro con este nuevo bombazo musical. Y es que como dice la canción, “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” y seguro que, con lo que ha ganado esta semana con el single, le hará un buen regalo de cumpleaños al joven.