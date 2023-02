Eugenia Martínez de Irujo: “Los hijos están sobrevalorados”

Eugenia Martínez de Irujo vive una existencia feliz junto a Narcís Rebollo. Aprovechando la celebración de los Grammy Latinos renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas en el mismo escenario en el que se casaron Jennifer López y Ben Affleck, en julio del año pasado. Asegura en esta entrevista que ya le ha tomado el gusto a eso de casarse y lo harán todos los años. La hija de la duquesa de Alba y el presidente de Universal, Narcís Rebollo, firman una pareja estable desde el 2017 y sin sobresaltos mediáticos familiares. En el aspecto laboral, tiene muchos frentes abiertos con asuntos relacionados con su vena artística. Colabora desde hace tiempo con la periodista Pilar García de la Granja, en la Fundación Querer. Esta ONG tiene «El cole de Celia y Pepe», que ofrece un futuro a niños diferentes con problemas neurológicos y ha sido en este lugar donde ha tenido su encuentro con la prensa.

Llevas ya años colaborando con Pilar García de la Granja. ¿Qué relación tienes con la Fundación Querer?

Todo lo que pueda ayudar lo hago y dar visibilidad a una historia tan importante y necesaria como dar visibilidad a las enfermedades raras. Al ser una persona conocida tengo más altavoz.

¿Qué destacarías de «El cole de Celia y Pepe»?

Fue un proyecto y ahora una realidad de una mujer valiente y fuerte El trabajo que se hace aquí es impresionante y lo más importante es que ofrece futuro a niños que en principio no lo tendrían. Las enfermedades raras no tiene mucho apoyo y aquí se les da la oportunidad de crecer.

¿Cómo os conocisteis Pilar García de la Granja y tú? Tengo entendido que fue el destino el que os unió.

Pues sí. Yo no sabía quién era ella y Pilar, que se dedica a la prensa económica, tampoco estaba al tanto de mi vida. Coincidimos en una cena en Nueva York y más adelante nos volvimos a ver en una boda. A partir de ese momento, me enganchó su historia y hasta ahora. Después me ayudó mucho en un tema personal de salud y le estoy tan agradecida que en cuanto me necesita aquí estoy.

Narcís también está muy involucrado.

Muchísimo. Desde Universal se hizo una donación muy importante y ,personalmente, apoya y aconseja en todo lo que tenga que ver con «La Cabaña de la Música» que hay en el colegio. Y, por supuesto ,lleva los calcetines que diseñan algunos de los niños.Hoy lleva los que tienen el dibujo de los aguacates.

Eugenia Martínez de Irujo FOTO: Eugenia Martínez de Irujo cortesía

Acabáis de renovar vuestros votos en Las Vegas.

Sí, y lo hemos pasado muy bien. Esta vez y a diferencia de la primera boda, que lo decidimos de pronto, ahora si estaba todo más organizado y con amigos. Narcís y yo hemos pensado que lo vamos a hacer todos los años. ¿Una boda convencional en España? Pues va a ser que no. Nosotros nos reunimos con nuestros amigos para celebrarlo todo.

Tu hija no ha querido convertirse en influencer ni ser personaje. ¿Le has dado algún consejo por lo mal que lo pasaste tú en una época?

Cuando yo tenía las persecuciones era muy pequeña. Se daba cuenta en ese momento pero no es algo que tenga en su cabeza. Gracias a Dios sabe la trayectoria que supone entrar en ese mundo público. Me encanta que sea una mujer discreta, y que en su vida no esté el vender exclusivas. Que es un tema que respeto y quien quiera que lo haga. Ella ha elegido otro camino que es su trabajo, sus redes privadas. Yo estoy encantada.

Estas en un momento muy estable de tu vida. ¿Imaginabas que te iba a ir tan bien?

Fíjate que siempre había huído de todo lo que implicaba estabilidad. Pensaba, que coñazo, que aburrido. Y ahora estoy tan feliz con mi vida que no puedo pedir más.

¿Narcís es ese equilibrio en la pareja? Se te ve feliz.

Llevábamos mucho tiempo esperando a que saliera esta resolución. Hay muchas manos por todos lados, y la verdad es que esto no era normal.

¿Y tú que le aportas?

Todo (risas). Que no solo he tenido suerte. Tengo claro que yo soy una mujer muy estupenda.

¿Os habéis planteado formar vuestra propia familia?

Ni de broma. Narcis tiene dos hijos y yo una y no más. Los hijos te hacen feliz, pero siempre hay muchas comidas de coco. Muchas responsabilidades, preocupaciones. Para mí, los hijos están sobrevalorados. Y miro por Tana. Le digo que cuando más tarde se case, mejor. Tiene que vivir la vida. Lo que soy es una buena suegra.