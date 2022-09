Eugenia Martínez de Irujo: “Ya era hora que se reconociese el papel de mi padre”

Con dos Eugenia Martínez de Irujo paso el fin de semana en Sevilla, en su finca La Pizana. Una ciudad que le encanta y donde vivió los mejores momentos con su madre la duquesa de Alba. Esta vez el motivo era recoger el premio solidario de la revista Escaparate. La duquesa de Montoro colabora con la fundación Querer y el colegio de Pepe para niños y adolescentes con trastornos neurológicos, creado por la periodista Pilar García de la Granja. Además, Eugenia está muy implicada con protectoras de animales. Tanto en su vida personal con su marido Narcís Rebollo como en la profesional con sus diseños para la firma Tous marchan a pleno rendimientos. Este lunes se ha presentado en el palacio de Liria una biografía de su querido padre Luis Martínez de Irujo (la Esfera), que murió cuando ella tenía tres años

Se acaba de publicar la biografía «Luis Martínez de Irujo. Duque de Alba, el peso del nombre». ¿Qué recuerdas de él?

Era un hombre excepcional, cariñoso y guapísimo. Murió cuando yo tenía tres años y sí, tengo recuerdos suyo aunque sean pocos. Una de las cosas que más me gustaba era cuando me leía cuentos y yo con una cucharita daba de comer a los dibujos. Esos libros los guardo como un tesoro.

¿Qué te parece ahora su figura sea más conocida por el gran público?

¡Ya era hora!. Ha hecho falta que pasaran cincuenta años para que por fin se le haga justicia. MI padre era un hombre de una gran valía. El fue quien se encargó de organizar los archivos de la Casa de Alba. Las fichas que él escribía a mano han servido para poder digitalizar la biblioteca de Liria y Dueñas. Y no solo eso, sino todo lo que hizo por el campo y las finanzas

Se suponía que quién lo hizo fue Jesús Aguirre

Esa es otra historia que se vendió así. Es tiempo pasado. Lo que me interesa es recuperar a mi padres, a Luis Martínez de Irujo. El fue quien creo la fundación Alba y como modernizó y puso en valor las fincas.

Cayetano Martínez de Irujo (en el centro), junto a su hermano Carlos Fitz-James Stuart y Eugenia Martínez de Irujo

Estás muy orgullosa.

Como para no estarlo. Mi padre se murió con la edad que tengo yo ahora. Una pena no haber podido estar más con él. Por las noches cuando me llevaban a dormir me daba siempre un barquillo. Algunos recuerdos como éste lo sigo teniendo muy nítido. Era honesto, recto, disciplinado y los que le conocieron me han transmitido que era muy cariñoso y generoso. Mies hermanos si lo trataron.

El sábado le dieron el premio Escaparate solidario en Sevilla . Estas muy implicada con la fundación Querer, de Pilar Garcia de la Granja. Has hecho camisetas, has cedido todo el dinero de la venta de tus cuadros

Me parece impresionante lo que hace. Coincidimos en Nueva York en una gala de la Cámara de Comercio donde premiaron a los Tous. Después volvimos a vernos y fue cuando me contó lo que estaba haciendo. Quedamos un día y a partir de ahí me impliqué en la fundación. A esta mujer le debo muchísimo

En la fiesta de Sevilla se te veía feliz

Gracias a Dios llevo ya mucho tiempo así. Es un triunfo. Estoy muy contenta y a veces no me lo creo ni yo. Sigo con mis diseños para Tous y acabo de presentar mi nueva colección que se llama «Save Ocean» y feliz con Narcís. Es una persona a la que admiro profundamente. Nos entendemos muy bien, me hace la vida muy fácil, me da seguridad. Una de las cualidades que transmite es su tranquilidad. Para él nunca hay problemas. Lo pasamos muy bien y tiene un sentido del humor maravilloso. Flipo con él, es una maravilla de persona. ¿Qué más puedo pedir?