Alice Campello rompe su silencio sobre su separación de Álvaro Morata: "Los dos estábamos medicados"

En agosto de 2024, cuando España aún celebraba su victoria en la Eurocopa, una noticia sacudió las redes: Álvaro Morata y Alice Campello, una de las parejas más admiradas del panorama futbolístico, anunciaban su separación. El contraste no podía ser mayor: apenas un mes antes, se habían mostrado radiantes en el campo, fundidos en un beso que simbolizaba tanto la euforia deportiva como la estabilidad emocional. Sin embargo, tras ocho años de relación y cuatro hijos en común, la historia parecía llegar a su fin.

Cinco meses después, el guion dio un giro inesperado. A comienzos de 2025, Morata y Campello decidieron darse una segunda oportunidad. Desde entonces, la pareja vive en Turquía, donde el delantero milita en el Galatasaray, intentando reconstruir su vida familiar lejos del ruido mediático. Pero, aunque las aguas se han calmado, Alice reconoce que sigue sintiendo la necesidad de explicar públicamente lo que ocurrió.

Confesión a Laura Escanes

En una conversación íntima con Laura Escanes en su podcast, la creadora de contenido italiana ofreció por primera vez detalles sobre aquel difícil momento: "Hay gente a la que le sorprendió que pasáramos de un beso de película en la Eurocopa a separarnos un mes después. Pero no siento que lo que publicábamos fuera mentira. Nuestro amor es el más grande que existe, solo que, en ese momento, los dos estábamos medicados", confesó con honestidad.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

Campello explicó que el posparto de su hija Bella fue especialmente duro, mientras que Morata atravesaba una etapa personal complicada. "Teníamos una impulsividad que no era normal", reconoció. "Me da mucha pena que la gente piense que nuestro amor no era verdadero. Álvaro ha dedicado su vida entera a hacerme feliz".

Sus palabras han humanizado una historia que, hasta ahora, muchos veían a través del filtro perfecto de Instagram. Tras años de mostrarse como una pareja ideal -viajes, hijos, celebraciones y amor a raudales-, la influencer ha optado por exponer su vulnerabilidad, desmontando la ficción del amor sin grietas.

La reconciliación, por su parte, ha sido tan pública como su ruptura. Hace apenas dos semanas, Alice felicitaba a Morata por su cumpleaños con un emotivo mensaje en redes: "Muchas felicidades, corazón con patas. Eres un ejemplo para tus hijos y para mí. Vas a ser siempre mi hogar". Un texto que sonaba a declaración definitiva de amor maduro y renovado.

Hoy, instalados en Estambul, parecen haber encontrado de nuevo el equilibrio. La historia de Morata y Campello -con sus luces y sombras- se ha convertido, sin quererlo, en una metáfora contemporánea del amor en tiempos de redes: visible, vulnerable y, a veces, más real cuando se atreve a mostrar sus fracturas.