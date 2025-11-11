Cayetano Rivera se libra: archivan su causa tras ser detenido en Madrid

Cayetano Rivera vuelve a protagonizar titulares por razones que nada tienen que ver con su carrera en los ruedos. El torero sufrió este domingo un accidente de tráfico que por fortuna no provocó daños personales, pero la polémica gira en torno a la pregunta de si iba o no en condiciones de conducir. Un nuevo escándalo que llega solo unos meses después de que fuera detenido en un restaurante de comida rápida de Madrid tras, supuestamente, enfrentarse a unos agentes.

Se le acusó de agredir a los policías, que una vez más arrojaron la sombra de la duda sobre cómo se encontraba Cayetano Rivera, de quien dijeron que se encontraba en estado de embriaguez. Una sonada polémica cuyo recorrido termina aquí, puesto que, tal y como acaba de anunciar su abogado, la causa ha sido archivada.

“El juzgado de instrucción de Plaza Castilla ha dicho hoy que aquí no se observa ningún delito de atentado, pero por una cuestión bien simple: porque los supuestos policías que se dicen atentados no tienen ni un rasguño”, dice el letrado Joaquín Moeckel en el programa “El tiempo justo”.

Una buena noticia para Cayetano Rivera que se ve empañada por el accidente de tráfico que ha vuelto a abrir el debate sobre el estilo de vida del torero y las compañías que últimamente está frecuentando.

“El problema no es con quién ha dejado de estar, sino con quién se está rodeando ahora. En su entorno de sangre hay inquietud. Desde el sábado por la noche están preocupados por lo que le está pasando. Hace un año nadie hubiese imaginado que Cayetano protagonizaría algo así. Su entorno está desconcertado y con razón”, comentó Cristóbal Soria en el programa “Espejo público”.

Una polémica sobre la que Rivera se ha pronunciado a través de periodistas y colaboradores. “Gracias a Dios no ha pasado nada grave. Todo ha quedado en un susto”, comentó a uno de los tertulianos del programa de Susanna Griso, desmintiendo además que diera positivo en un control de alcoholemia que supuestamente se le realizó tras el accidente de tráfico: “El golpe no fue importante, ¿quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo. Todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan”.