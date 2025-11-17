Adriana Abascal y el príncipe de Saboya pasean su amor en una cena de gala en Florencia

Desde hace unos meses, Adriana Abascal ya no se esconde. Ya se codea con la aristocracia y personalidades de sangre azul, siendo ya presentada al mundo como la pareja del príncipe Emmanuel Filiberto de Saboya. Aunque su romance comenzó a estar en boca de todos desde principios de año y ellos terminaron por confirmarlo tiempo después, no ha sido hasta el final del verano cuando han ofrecido mayor normalidad a su idilio. Ya no lo ocultan de miradas indiscretas o lo protegen de dimes y diretes. Ahora, no solo se dejan ver en público sin problema alguno, sino que además lo presumen en grandes acontecimientos sociales.

Así sucedió el pasado mes de octubre en la Basílica de San Juan de Letrán, cuando el príncipe de Saboya presidía como Gran Maestre de las Órdenes Dinásticas el Capítulo General. También este fin de semana, cuando han consolidado su relación de cara a la galería ejerciendo de anfitriones de excepción en la tradicional gala solidaria de la Consulta de los Senadores del Reino, que se celebró en el Palazzo Borghese-Aldobrandini de Florencia.

Adriana Abascal y el príncipe de Saboya en Florencia

Un enclave que encierra mucha historia entre sus muros, levantados en el siglo XV, donde la modelo y su amado príncipe dejaron constancia de que lo suyo va en serio y ya no tienen intención alguna de esconderlo al mundo. Es más, ya aúnan fuerzas de cara a la galería y se presentan como un equipo. Así hicieron este sábado cuando juntos, mano a mano, ejercieron de anfitriones y recibieron en palacio al Gran Duque de Rusia, Jorge Romanov, y su esposa Victoria Romanova.

Es más, la propia maniquí mexicana ya tiene la suficiente confianza y soltura en su papel de consorte del príncipe de Saboya, como para hablar en primera persona de su papel institucional. Lo hace a través de sus redes sociales, donde ha querido reservar unas bonitas palabras hacia su homóloga, la gran duquesa rusa Victoria: “Hermosa princesa y la persona más bella. Es un honor ser tu amiga”, le tiende la mano delante de la audiencia viral.

Una que ha quedado maravillada también con otras muchas fotografías a modo de posados de la modelo con su príncipe, demostrando que están inmersos en una burbuja de amor. Ya no se esconden y todos aplauden la buena pareja que hacen, mientras siguen cumpliendo hitos en su papel como representantes de la corona de Saboya, ahora aunados con la casa real rusa de la familia Romanov. Adriana Abascal ya forma parte de la realeza y está disfrutando mucho de sus grandes citas, como así ha sucedido en la cena de gala con Florencia como telón de fondo.