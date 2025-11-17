Anabel Pantoja sufre una dolorosa nueva lesión que pone en peligro su concurso

Anabel Pantojadecía estar viviendo un sueño en su regreso a los platós de Telecinco. Después de muchos años alejado de los pasillos de Mediaset, es el fichaje clave de ‘Bailando con las estrellas’. Así se alejaba de las polémicas de la familia, también las suyas propias, mientras hacía caja mostrando su faceta como bailarina en distintas disciplinas. Mucho trabajo, grandes madrugones y una nueva vida emplazada en Madrid, que le alejaba de la calma que le rodeaba en Gran Canaria. Lo ha vivido a tope, pero se le ha amargado el dulce momento por problemas de salud y reveses médicos que han puesto en jaque su recién estrenada felicidad.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha tomado muy en serio el encargo del talent show de Telecinco. No falta a ningún ensayo y también repasa la coreografía en su casa, mientras cuida de su hija Alma, con la ayuda ocasional de su madre, Merchi, y su novio, David Rodríguez, que por cuestiones de trabajo debe permanecer alejado de su familia. Sea como fuere, Anabel lo está dando todo, tanto, que ha forzado en muchas ocasiones la maquinaria y su cuerpo y su mente le han dado avisos de que debe echar el freno. Un vaivén de emociones y también una sucesión de lesiones que está poniendo su concurso en peligro, tras colarse en la semifinal.

Anabel Pantoja, de nuevo lesionada

La creadora de contenido es una de las mejor valoradas de ‘Bailando con las estrellas’. Al menos sí por parte del público, pues sus fans le han logrado meter en la lista de los semifinalistas, incluso cuando el jurado de expertos la situó como la peor valorada. Una polémica que ha amenizado la última gala. Pero no el único susto, pues el pasado sábado fue accidentado y hasta ahora la protagonista había preferido mantenerlo en secreto. Pero viendo que su dolencia va a peor y su concurso está en peligro, se ha sincerado con el público.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja teme que quizá no pueda estar en la próxima gala de ‘Bailando con las estrellas’ y defender su coreografía. A lo largo de los días, según avance su rodilla, lo decidirá: “Pues sí, después de casi tres meses en el programa me llegó la hora. Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar”, detalla la influencer a través de los stories de su perfil de Instagram. Un duro revés que deja en el aire su permanencia en la competencia, al menos sí en su próxima gala.

Anabel Pantoja está haciendo lo posible para encontrar mejoría a tiempo. Se ha puesto en manos de un fisioterapeuta, mientras confía en el reposo y el juego de frío/calor para combatir la inflamación y el dolor. Aun así, no se trata de una simple lesión, pues la “ecografía ha visto que tengo un esguince de ligamento interno”. No es grave, aunque sí tedioso y conlleva problemáticas si no se trata de manera correcta y no se respetan los tiempos y formas de recuperación prescritas por el médico. En ello se entrega de lleno: “Ahora toca recuperarse y ver qué pasa”.