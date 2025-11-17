Cayetano Rivera estrena nueva chica en plena polémica: sale con una periodista de Telecinco

Cayetano Rivera está en boca de todos. No es algo nuevo, pues su fama le llega por nacimiento y desde que es pequeño ha hecho méritos para copar titulares en el papel cuché. Sin embargo, ahora que trata de ser más discreto, está consiguiendo todo lo contrario. Este verano ha sido bastante complicado para el torero. Primero porque se quedaba soltero, tras romper con su novia María Cerqueira. Después porque al disfrutar de su soltería, se veía envuelto en escándalos, como el protagonizado en el McDonald de Madrid en el que terminó detenido por la policía, entrando en conflictos judiciales con los agentes.

Ahora tiene entre manos un nuevo proceso judicial por delante, ahora acusado de supuesta desobediencia a la autoridad. Todo por el accidente sufrido a la salida del Real Club Sevilla Golf, donde terminó perdiendo el control de su furgoneta, estrellándola contra una palmera que acabó en el suelo. El huyó del lugar de los hechos, pues no quería que nadie le grabase allí. Se marchó a su casa y esperó allí a la policía. Cuando los agentes le encontraron se negó a hacerse la prueba de alcoholemia. Este lunes ha respondido ante esto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra. Podría perder el carnet de conducir. A las puertas del edificio ha cargado contra la prensa. El gremio al que pertenecería su supuesta nueva novia.

La nueva ilusión de Cayetano Rivera: una periodista

“No tengo por qué aclarar nada de eso, porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo”, se quejaba el torero de la prensa en sede judicial. Lo mismo su hermano Fran, que acusa de que los periodistas no contrastan la noticia, pero cuando preguntan al protagonista él calla y se queja de que la versión de la policía y los testigos es falsa… Están muy cabreados con los periodistas. Pero no con todos, como así se apunta este lunes desde ‘No somos nadie’. Al menos una se salvaría.

Desde el programa de TEN presentador por María Patiño, se ha puesto de relieve que Cayetano Rivera habría encontrado de nuevo una ilusión sentimental. En medio de su problema con la policía tras su traspiés con la palmera, estaría disfrutando de las mieles de la llegada de un nuevo amor. La afortunada sería periodista de profesión, algo que ha sorprendido mucho justo hoy, cuando él ha cargado contra el gremio. La señalada es Gemma Camacho, que trabaja actualmente como reportera al servicio de ‘El tiempo justo’ de Telecinco. A pesar de la cadena y el programa, su labor nada tiene que ver con el cuore.

“Es una chica que nunca, nunca, nunca ha querido hacer corazón”, destaca Arnau Martínez, responsable de acercar esta supuesta nueva historia de amor al público desde ‘No somos nadie’. El periodista se mantiene cauto a la hora de hablar de noviazgo, pues por el momento tan solo se ve capaz de afirmar que Cayetano Rivera estaría conociendo a la periodista. Ese punto en el que no son nada, pero podrían serlo todo. Una fase inicial en la que la ilusión marca el ritmo, mientras sientan las bases de algo más duradero. Pero, por el momento, según ‘No somos nadie’: “No es nada serio”. Y eso que ya habrían viajado a Italia juntos y que en breve darán el salto al kiosco rosa imágenes de sus citas confirmando su presunto affaire.