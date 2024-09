Ágatha Ruiz de la Prada se rinde a los ojos azules de Milei: "Es una persona increíble"

El pasado domingo 25 de agosto, Ágatha Ruiz de la Prada puso rumbo a Buenos Aires para ultimar todos los detalles de cara a la inauguración de su exposición «Textiles y Bocetos Icónicos» en el Centro Cultural Recoleta, que tuvo lugar cuatro días después. La muestra, que se podrá visitar hasta el 15 de septiembre en la capital argentina, exhibe por primera vez los tapices que la diseñadora realiza habitualmente para su casa de Mallorca y los bocetos de sus colecciones.

«Ha sido una locura todo. Han venido muchos amigos a la inauguración en el Centro Cultural Recoleta, que tiene muchísimo prestigio aquí», cuenta a LA RAZÓN una orgullosa Ágatha. También la acompañaron numerosas autoridades, incluido Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (el equivalente al alcalde en España), y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, que quiso tener un gesto con la diseñadora: «Me he hecho muy amiga del alcalde, es muy simpático y cené con él. Su mujer vino a la exposición vestida de Ágatha».

Con todo esto sobre la mesa, no es de extrañar que el balance de Ágatha de su viaje a Buenos Aires sea más que positivo, aunque «la guinda del pastel» ha sido poder conocer a Javier Milei, el presidente de la Nación Argentina: «Me han dado el reconocimiento de Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me han nombrado Embajadora Internacional de la Moda… En fin, me han pasado millones de cosas buenas aquí, entre ellas, hacerme amiga de la pareja del presidente y poder ir a verle».

Tal y como ella misma explica a este diario, pudo conocer a Milei gracias a Amalia «Yuyito» González, una emblemática vedette y presentadora en Argentina que mantiene una relación con el político desde, al menos, el pasado julio, cuando se les vio juntos en la ópera. Ella facilitó el encuentro entre la diseñadora española y el presidente argentino, con el que Ágatha quedó completamente fascinada: «Él es increíble, de los personajes más grandes que hay en el planeta. Tiene una conversación extraordinaria, no he conocido a nadie con una conversación tan interesante».

De su cita con Milei, Ágatha destaca «esos ojos azules» con los que el presidente la miraba «como si en ese momento solo le importara yo en el mundo». De hecho, en una muestra de modestia, recalca que el presidente «me dedicó muchísimo tiempo, mucho más del que me merezco».

Argentina ha encandilado a nuestra diseñadora más colorida y fantasiosa, que ha caído rendida a la belleza de Buenos Aires y los encantos del presidente: «Estoy muy feliz aquí, donde he hecho de todo, y la guinda desde luego ha sido conocer a ese personaje, este maravilloso personaje que es Javier Milei».

Por desgracia para ella, tendrá que despertar más pronto que tarde de su sueño bonaerense, puesto que la semana que viene Madrid la espera para el inicio de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week.