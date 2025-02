Anabel Pantoja y David Rodríguez, sus románticos gestos de complicidad en la playa

La vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez poco a poco va recuperando la normalidad. Al menos eso es lo que se muestra desde hace unos días, cuando la pareja ha comenzado a salir de su casa tras muchos días recluidos en su interior. Lo hacían tras pasar 18 angustiosos días al lado de su hija, ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Pero la polémica llega después de confirmarse que la niña está bien, al emitirse un comunicado por el TSJC en el que se informa de la apertura de una investigación para determinar el origen de unas lesiones que no concuerdan con el testimonio presentado por los padres. No ayuda que las versiones de ambos no coincidean en algunos puntos clave, de ahí que deberán volver a pasar por tan mal trago ante la petición de la nueva jueza que instruye el caso. Se espera que el proceso se alargue al menos unos seis meses. Va para largo, lo que ha permitido que la familia se tome un momento de descanso en medio del huracán para pasar una entretenida jornada en la playa.

Las fotografías han llegado esta semana al kiosco rosa, pero en ‘De viernes’ se han mostrado en exclusiva las secuencias de vídeo de donde se capturaron las primeras imágenes. Una oportunidad de oro para comprobar si sus movimientos ofrecen mayor información de la que ellos quieran compartir frente a las cámaras. Se trata del primer plan de los padres con su niña desde que estalló la bomba que les situó en medio de una investigación por presuntos malos tratos, que ellos niegan con rotundidad y así piensan demostrarlo, aunque por separado. Para dejar constancia de que piensan continuar con su vida dejando esta pesadilla a un lado, han querido pasar un día con su hija en la playa, donde les esperaban los padres del fisioterapeuta.

La presencia de los abuelos paternos les ha permitido relajarse y ofrecer a las cámaras unas imágenes esclarecedoras. Para despejar posibles dudas sobre la estabilidad de su relación, Anabel Pantoja y David Rodríguez decidieron darse un chapuzón los dos solos, para reconectar y poder disfrutar de un momento para ellos. Así, entre caricias y confidencias, logran conseguir vivir por unos momentos lejos de tanta vorágine.

También la influencer tuvo momentos para estar con su niña a solas, como cuando decidió darle un paseo, mostrando lo atenta que está, sonriéndola ante sus simpáticos gestos de la bebé. Ahora bien, en un tercer vídeo, Anabel Pantoja y David Rodríguez separan sus caminos, también a sus familias. Y es que ella pone rumbo a un restaurante cercano, empujando el carrito con la pequeña Alma. Allí le esperaba su madre, Merchi, con la que almorzó. Lo mismo hizo él con sus padres, pero teniendo que irse a otro local.