Aitana por fin habla claro sobre su relación con Sebastián Yatra y cuenta en qué punto se encuentran

Tras un año de relación que nunca confirmaron oficialmente ante los medios, Sebastián Yatra sorprendió a sus fans alrededor de todo el mundo confirmando que él y Aitana Ocaña habían tomado caminos separados. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", señaló ante las cámaras del canal mexicano "Telediario".

Unas declaraciones que sorprendieron por lo poco predispuestos que él y Aitana se han mostrado en el último año a dar explicaciones sobre su vida privada. Ahora, ha sido la cantante española la que, tras regresar de su gira por Latinoamérica, ha revelado ante los medios en qué punto se encuentra su relación con Yatra. "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir", ha comentado la artista, dejando claro que no dará más detalles sobre su vida privada porque "durante todo este año yo no he dado declaraciones de mi vida personal, entonces, como comprenderéis, no lo voy a hacer tampoco ahora".

El look de aeropuerto de Aitana. Gtres

Además, Ocaña asegura que siempre guardará mucho cariño para Yatra y desmiente que le haya molestado que el colombiano confirmara su ruptura en televisión: "De verdad que somos muy amigos y eso está muy bien, y sus declaraciones me parecieron bien, faltaría más".

Por último, Aitana mantiene que, a pesar de la separación, atraviesa un buen momento profesional y se encuentra muy centrada en sus conciertos. Sobre las razones por las que rompió a llorar en su último concierto en Bogotá -precisamente, la tierra de su ex-, Ocaña asegura que "yo lloro mucho. Literalmente en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo, es de siempre".