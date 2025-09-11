Aitana deslumbra en Sevilla con un vestido azul de Oscar de la Renta y estrenando nuevo color de pelo

La noche sevillana brilló con luz propia este miércoles 10 de septiembre en el Cartuja Center CITE, donde se celebró el macroconcierto “Latin Grammy: Celebra la Música de Andalucía”, un homenaje a la diversidad musical de la región. Entre los grandes protagonistas de la velada, Aitana se convirtió en una de las más comentadas en la alfombra roja gracias a un look que dejó sin palabras a todos los asistentes: un impresionante vestido de lentejuelas azules firmado por Oscar de la Renta y su inesperado cambio de look capilar.

El espectacular vestido azul que conquistó todas las miradas

Aitana, que ha arrasado con su gira y último disco, eligió un vestido palabra de honor confeccionado en un tejido totalmente cubierto de lentejuelas azules que captaban la luz en cada movimiento. La pieza, perteneciente a la colección más reciente de la firma Oscar de la Renta, se caracteriza por su corte largo y ajustado, con caderas abullonadas que realzan la silueta y aportan un aire sofisticado y rompedor a partes iguales.

El look de Aitana. Gtres

Un look que combina elegancia, tendencia y un toque futurista, perfecto para una gala que celebraba la riqueza y la modernidad de la música latina con un fuerte acento andaluz. No es casualidad que Aitana se situara entre las artistas más fotografiadas de la noche, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en redes sociales.

Nuevo color de pelo: la transformación más comentada

Además de su estilismo, Aitana sorprendió con un nuevo tono de pelo chocolate que marcó un giro radical respecto a sus looks anteriores. De la mano de su estilista de confianza, Jesús de Paula, la cantante apostó por un acabado más oscuro, brillante y seductor, que aportó profundidad a sus facciones y un contraste perfecto con el vibrante azul de su vestido.

El flequillo, ligeramente desfilado, y la melena XL con ondas suaves completaron un beauty look que arrasó en Instagram. De hecho, el propio Jesús compartió en redes sociales imágenes del resultado bajo el lema “New chocolate hair”, confirmando que el cambio era intencional y pensado para este evento.

Aitana, estrella indiscutible de la noche

La gala, presentada por David Bisbal y Luis Fonsi, reunió a artistas como Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Niña Pastori, Camilo, Arcángel o India Martínez, pero el impacto del look de Aitana fue tal que se posicionó entre los temas más virales de la noche. Tras una temporada de conciertos multitudinarios y unas vacaciones junto a Plex en el otro lado del mundo, la cantante reapareció con más fuerza que nunca, demostrando que domina no solo la música, sino también la moda.

LATIN GRAMMY Raul Caro Agencia EFE

Con este vestido de Oscar de la Renta y su nuevo cabello chocolate, Aitana consolida su estatus como ícono de estilo y deja claro que cada aparición suya es sinónimo de tendencia.