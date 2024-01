Alain Delon, «en peligro de muerte», según su entorno

Brigitte Bardot, contrapunto femenino de Alain Delon por su condición de icono sexual, ha dado en el clavo al describir en sus redes sociales la situación que padece Alain Delon, de 88 años: «Es una mezquindad lamentable empañar la imagen de Alain, un símbolo sublime». Si la compasión que despierta el actor, en medio de la guerra salvaje que protagonizan sus tres hijos, traspasa las fronteras francesas, cabe imaginar lo que puede sentir la actriz con quien protagonizó dos películas y vivió una profunda historia de amor fraternal. «Te mereces respeto y admiración, también el amor, la calidez, la complicidad que comparto contigo desde siempre», le transmitió en su 80 cumpleaños.

Ocho años después, la actriz se exalta al ver al galán francés convertido en pasto de juicios, con detalles cada vez más truculentos. Los hijos están divididos por el estado real de su salud física y mental y el tratamiento médico que debe seguir. Según la última hora, su primogénito, Anthony, apoyado por el menor, Alain Fabien, ha presentado una solicitud de tutela, a la que ha respondido inmediatamente el abogado del actor, Christophe Ayela, en una entrevista con «Le Parisien». Este ha dejado claro que, contrariamente a los que afirman sus hijos, el actor no ha perdido la lucidez. Solo está debilitado físicamente. «No estoy de acuerdo. Me parece innecesario y vejatorio», afirma. «Todavía está con nosotros», remata el letrado.

Ayela reclama que sea su médico suizo quien haga la valoración oportuna y decida qué medidas tomar con respecto a su medicación. Los hijos varones se oponen. La otra hermana, Anouchka, ya presentó una denuncia ante los tribunales, similar a la de Ayela, para advertir que la vida del actor está en peligro. En su opinión, Alain interrumpió repentinamente un tratamiento «vital para él». «Me parece inconcebible y chocante que sus hijos interrumpieran su tratamiento sin consejo médico», corrobora el abogado.

El actor Alain Delon con su hija Anouchka en una foto subida a Instagram por esta última. Instagram

Anthony, por su parte, presentó otra demanda a principios de enero contra su hermana por ocultar el estado de salud del padre. En su opinión, uno de los tratamientos que le administraron, experimental, fue suspendido el verano pasado porque «ya no podía soportarlo y amenazaba con matarle». Anouchka contraatacó inmediatamente interponiendo una denuncia por difamación. También Alain Fabien emitió otra contra ella «por abuso de debilidad con una persona vulnerable».

En las últimas horas se ha expresado su última compañera sentimental, Hiromi Rollin, expulsada de la casa el pasado mes de julio: «Su vida corre peligro», asegura. Habló con él por última vez en noviembre y le notó «la voz entrecortada, como si se estuviese quedando sin aliento». Sospechó que había cesado la medicación. «No tengo miedo de decir que está en peligro de muerte». Es la hipótesis de Anouchka, quien en un informe enviado a los tribunales por Ayela advierte que los hijos del actor corren el riesgo de provocar su muerte prematura.