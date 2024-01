Alain Delon denuncia a su hijo por hablar en una revista sobre su estado de salud

En 2022 ya conocíamos la mala noticia: Alain Delon comenzaba a programar su muerte. A sus 86 años, le pedía a su entorno que le acompañase cuando llegara el momento, así como a su hijo, Anthony Delon, para que se encargase del proceso. Fue este quien publicó un libro, "Entre el perro y el lobo", donde reproducía unas palabras de su padre: "Tony, si un día me pasa algo y estoy en coma, enchufado a vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me lo prometas". Y se lo prometió. Ahora, el actor pide la eutanasia, lo cual en Suiza, donde vive, es legal: "Estoy a favor, primero porque vivo en Suiza, y también porque creo que es lo más lógico y natural. En un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás...", explicó el actor de "A pleno sol" o "El gatopardo". Ahora, esta situación le está acarreando, ya no solo cobertura mediátia a nivel internacional, sino también problemas familiares y, especialmente, con su hijo Anthony.

Según ha comunicado el abogado del actor, presentará una denuncia judicial contra su hijo por "un estallido mediático" en la revista más importante de Francia. Se trata de "Paris Match", a quien Anthony Delon explicó en una entrevista publicada el jueves que a su padre le resultaba difícil aceptar su frágil estado de salud. Añadió que existían "grandes riesgos" de que esta haya sido la última Navidad de Alain Delon: "No habla mucho, le cansa o le molesta cuando le hacemos repetir lo que dice, porque su voz ya no siempre es clara o audible", explica el hijo del intérprete, a quien halla en un estado "debilitado, ya no soporta verse así, disminuido".

Estas palabras no han sentado nada bien al actor. Es más, las ha visto como oportunistas, lo que le ha hecho emitir una respuesta contundente en cuestión de horas. Delon se ha mostrado, en palabras de su abogado, "extremadamente conmocionado por el estallido orquestado por su hijo Anthony", por lo que presentará dicha demanda judicial. "No puede soportar la agresividad de su hijo Anthony, que le sigue diciendo que está senil. ¿Pero qué padre podría soportar eso?", añade el abogado. Una prueba de lo que el propio Anthony ya adelantaba en la entrevista a "Paris Match": el cuidado del actor estaba trayendo serios problemas a la familia.

Delon lleva ya años luchando en contra de su salud. Fue en 2019, en julio, cuando sufrió un derrame cerebral, que supuso un antes y un después en su vida. Ahora, rara vez sale de su finca en Francia, y fue a raíz de ello que decidió optar por la eutanasia.