Alejandra Rubio, contundente tras ver las imágenes de Carlo Costanzia con otra chica

La relación para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no está siendo fácil, debido a que cada paso que dan está siendo retransmitido por las portadas del kiosco rosa y los programas del corazón. En estos medios no solo aparecen sus citas furtivas en las que tratan de conocerse cada vez mejor para descubrir si son compatibles. También aparecen terceras personas, aunque por su número hemos perdido la cuenta, dado que han hablado ya la exnovia del italiano y el exnovio de la hija deTerelu Campos, ambos sintiéndose traicionados y engañados. Pero también hay una misteriosa joven que ha entrado en escena para dinamitarlo todo, o al menos eso se ha pretendido desde ‘Así es la vida’, programa en el que este viernes ha regresado Alejandra Rubio para enfrentarse a la última polémica.

Aunque las imágenes en exclusiva se mostraron este jueves, durante su día libre, no ha podido esquivar la última polémica de Carlo Costanzia. Así le ha visto paseando con una hermosa joven por las inmediaciones de su casa, sacando a sus perros en el parque, en el que se sentaron en el césped al sol para compartir confidencias y risas. No hubo besos, ni arrumacos ni muestra alguna de que entre ellos existiese atisbo alguno de romance, pero al programa de Telecinco le resultó curioso que la cita tuviese lugar justo cuando Alejandra Rubio estaba trabajando en directo y la forma en la que la joven desapareció de escena al ver las cámaras. Una cita que, por cierto, se grabó un día antes de su escapada romántica a Málaga. ¿Qué ha opinado la novia oficial de la aparición de una misteriosa mujer al lado de su chico?

Alejandra Rubio se ha visto obligada a responder sobre esta nueva controversia que pondría en apuros su romance. Al menos sí que lo mantiene en el ojo crítico. Lo primero que ha querido dejar claro es que la joven que acompaña a Carlo Costanzia en su paseo por el parque no es desconocida para ella, pues sabe a la perfección de quién se trata: “Personalmente no, pero sé quién es porque me ha hablado de ella”, sentencia.

Pero Alejandra Rubio ha vuelto a defender su amor por Carlo Costanzia, como así ha tenido que hacer cada semana desde que se desvelasen sus primeros besos en el kiosco rosa. Así hizo cuando se habló de sus problemas con la justicia, su salud mental, la aparición de su exnovia Jeymi cargada de feas acusaciones o sus líos familiares. Ella siempre ha casado la cara por él y así ha vuelto a suceder una vez más con la misma contundencia: “Yo sé lo que hace Carlo, igual que él sabe lo que hago yo”, dice sin mayor problema, dejando claro que cada uno tiene sus vidas, que tienen sus amigos y que nada de eso va a cambiar por el mero hecho de que estén apostando como pareja. Horas antes, ante los micrófonos de ‘Europa Press’, reconocía estar “hasta el gorro” de tener que hacer frente constantemente a dimes y diretes que ponen en duda la estabilidad de su incipiente noviazgo: “Mira que lo intentan, ¿eh?”. Así, destaca que “por supuesto que confío en él, lo he dicho ciento cincuenta veces, ¿vale? A ver si a alguien le queda claro y ya nos dejan un poco en paz”, sentenciaba.