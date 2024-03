Alejandra Rubio se cabrea al hablar de su embarazo, pero más de la exclusiva de Terelu Campos

Alejandra Rubio está dando muchos quebraderos de cabeza a su madre. Terelu Campos bastante tiene con la neumonía que le ha llevado a ser ingresada en el hospital. También con la repercusión que ha tenido su última exclusiva en el kiosco rosa, desvelando que está sanando en la misma habitación en la que falleció su madre, María Teresa Campos. No a todos les ha gustado su revelación, entre ellas, a su propia hija, que ha declarado este miércoles en ‘Así es la vida’ que no habría jugado con eso en la portada de ‘Lecturas’, pero defendiendo la libertad de cada uno a cometer sus errores. Quizá lo diga porque ella misma ha podido llevarse algún que otro susto y no quiere dar explicaciones por ello. Se trata de su rumoreado embarazo. Una posibilidad puesta en el tapete informativo después de que ‘Informalia’ publicase que ha sido vista en una farmacia comprando tres test de embarazo. De esto también ha hablado.

A Alejandra Rubio le ha costado mucho entrar en materia. No quiere hablar demasiado de su romance con Carlo Costanzia, aunque sus apasionados besos en el kiosco rosa les convirtió en la pareja de moda del momento. Cada semana hay un nuevo detalle sobre su romance, ya sea por la aparición de sus exparejas o por pilladas como la que le ha obligado a responder en el plató de Telecinco. Se escuda en su derecho a la intimidad, aunque tan solo sea para poder ir a una farmacia y adquirir cuantos productos considere oportuno sin detallar qué se ha llevado. Es por eso que ni confirma ni desmiente la información planteada de que se haya hecho con tres pruebas distintas para confirmar en la comodidad de su hogar si espera la cigüeña que hará abuela a Terelu Campos.

Pese a que no ha querido a confirmar ni desmentir esta compra, sí que ha hablado del resultado final: “No, no estoy embarazada. Lo siento, sé que hay gente a la que le haría mucha ilusión, pero no”. Este punto lo ha dejado claro hasta la saciedad ante la insistencia de Sandra Barneda, César Muñoz y sus compañeros de conocer más detalles sobre su controvertida visita a la farmacia. “No hablo de mi vida privada, no voy a contar lo que hago con mi vida, pertenece a mi intimidad”, se limita a repetir. No hay forma de moverle de su sitio, aunque si repite una y otra vez que no está en cinta y que lo que compró pertenece exclusivamente a su ámbito privado. Sus amigos de programa la respetan, aunque ella en plató se tensa ante sucesivas preguntas sobre el tema, creyendo que tratan de sonsacarle una declaración que se esmera en no pronunciar para no agitar demasiado el avispero: “Preguntas trampa no”.

Alejandra Rubio Así es la vida

Este martes ya se enfrentó Alejandra Rubio a las especulaciones sobre su estado de buena esperanza. El hecho de comprar supuestamente test de embarazo, tres en concreto, hace sospechar que ha tenido lo que muchos conocen como “susto”, cuando un imprevisto hace tener la preocupación de que podría llegar un retoño no buscado. Quizá no sea su caso, pues sobre esta adquisición en la farmacia no se quiere pronunciar. Lo que sí deja claro que no está embarazada: “¿Pero me lo estás diciendo en serio? ¿Estamos de broma? Oye, de verdad, yo ya no puedo más”, se quejaba a la vez que se reía a carcajada limpia al escuchar las primeras preguntas sobre su posible embarazo o sobre si le gustaría formar una familia ya con Carlo Costanzia, con el que lleva tan solo dos meses sin intención de poner etiquetas a sus sentimientos.