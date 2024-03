Alejandra Rubio estalla contra Alessandro Lequio tras sus duras palabras: “Siento mucho que viva con ese odio y rencor”

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han tenido que sobrellevar muchas dificultades desde que se conoció su relación. Han sido varias las situaciones que han llevado a la pareja al límite por el acoso mediático al que se han sometido. En esta ocasión ha sido Alessandro Lequio el que ha acometido duramente contra Carlo Costanzia y toda su familia, aconsejando a Alejandra que se cuide de “esa familia en la que todos utilizan un mismo modelo de pijama”. Unas palabras que la hija de Terelu Campos no ha querido dar visibilidad, pero por defender a la que es su pareja no ha podido rehuir el tema cuando le han preguntado en “Así es la vida”.

“La verdad es que ni le iba a contestar porque sus ansias de protagonismo le están absorbiendo. Le diría que en la vida no todo es blanco o negro, debería saberlo por experiencia propia. No es el más indicado para opinar de absolutamente nada”, comenzaba exponiendo Alejandra.

El mensaje del conde Lequio se produce a raíz de que los hermanos de Carlo Costanzia, primero Pietro acusado de asesinato y luego Rocco acusado de cómplice, fueran detenidos y puestos en disposición judicial: “Cuando el río suena, agua lleva… y el río de esta familia baja sucio y revuelto”, comenzaba su crítica desde su perfil de “Instagram”. “Las mejores familias tienen una oveja negra, pero cuando una familia es toda un rebaño de ovejas negras es que algo falla. Cuando en una familia uno de los miembros comete un delito el resto por necesidad mental se vuelven obsesivos de respetar la ley y hacer las cosas bien. Cuando esto no ocurre es porque en la familia no se ve mal el delito. Una cosa es tener un tropezón, pero este se fugó de Barcelona porque la cosa pintaba mal y en Turín la cosa fue a peor. Los dos hermanos tienen una vida de progresión delictiva y, aunque todos podemos rehacer nuestras vidas, la actitud está clara. Entre sus pleitos con Mar Flores y los delitos de sus hijos, Carlo padre lleva toda la vida gastando su exigua fortuna en abogados.

Alejandra Rubio reacciona a la detención de dos hermanos de Carlo Costanzia por intento de asesinato Europa Press

Haciendo un guiño a la encantadora Alejandra le diría que en esa familia todos utilizan el mismo modelo de pijama”, termina dirigiéndose a Alejandra Rubio.

La reacción de estas palabras llegan en un momento muy difícil para la televisiva que ya no puede más con la situación a la que no dejan de someterle: “Ahí solo deja entrever sus aires de superioridad. Siento mucho que viva con ese odio y ese rencor. Me parece una pérdida de tiempo para él. Invierte en dañar y en dar lecciones que nadie le ha pedido”, espeta en el programa.

La hija de Terelu no se ha limitado a señalar el comportamiento paternalista que ha mostrado Lequio, sino que también ha defendido a Carlo: “Te diría que a mí me han educado en la libertad y estoy orgullosa de quien soy y la persona que tengo al lado, a la que no conoces de nada. Le encanta hablar de pijamas, por lo menos él llevará uno pero tiene algo dentro, no como tú. Que nos deje vivir en paz. Son palabras muy feas e innecesarias. No le compete a él para nada, ni le toca por ninguna parte. Es lo que no entiendo”, termina diciendo.

Carlo Costanzia está condenado por un delito de estafa relacionado con la compra y venta de vehículos de lujo. De los 21 meses de condena lleva cumplidos ocho, de ello ya ha hablado en anteriores ocasiones explicando su situación y cómo acabó teniendo que llevar una pulsera telemática que le priva de libertad.