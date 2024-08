Alejandra Rubio ya vive con Carlo Costanzia

Cuando tan solo quedan cuatro meses para que nazca su primer hijo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han tomado una importante determinación: vivir juntos. Las evidencias demuestran que el hijo de Mar Flores habría dejado su piso del madrileño barrio de Vallecas para instalarse en el de su pareja en la zona más lujosa de Aravaca, muy cerca de donde residen tanto la madre como la tía de Alejandra, las mediáticas Terelu Campos y Carmen Borrego.

Los gastos que se le vienen encima con la llegada al mundo del bebé vaticinan que los futuros padres deben ponerse las pilas para encontrar trabajos que mejoren su economía, porque sus ahorros han menguado bastante a la vista de los viajes vacacionales que están realizando este verano. Carlo vive de las exclusivas que ha ido concediendo al programa televisivo “De viernes” y Alejandra, hay que recordar, que se quedó sin trabajo en la pequeña pantalla tras la desaparición del vespertino en el que colaboraba.

Lo que parece mucho más claro es que el afianzamiento de la pareja es notorio. En su momento, hubo medios que. O apostaron por la relación, pero los dos,están demostrando que lo suyo va muy en serio y no se descarta, incluso, que les veamos casados tras el nacimiento de su hijo. Esto es algo que les gustaría a las dos suegras, Mar y Terelu, quienes, por cierto, no son lo que se dice amigas. No existe ni una sola imagen que nos aventure a creer que mantienen una cierta amistad.