Ana Obregón desvela las verdaderas ausencias del bautizo de su nieta

Ana Obregón vive momentos agridulces marcados por los recuerdos de estas sonadas fechas. El pasado domingo 17 de diciembre la actriz vivía uno de sus mejores días como abuela, aunque notando la gran ausencia de los que no han podido acompañarla en este día. Y no se trata de Alessandro Lequio, que decidió no contestar a la invitación para conocer a la que es su nieta, sino de los grandes amores de su vida: su hijo Aless y sus padres, Ana María y Antonio.

De esta manera, dos días después del bautizo de Anita, la actriz y presentadora sigue inmersa en el recuerdo de aquellas personas que más habría deseado tener: “Aless, mamá, papá. Lo que hubiera dado por teneros a mi lado en el bautizo de Anita”, reza la publicación compartida en sus redes en la que posan los cuatro en su casa de Mallorca, posiblemente la última fotografía que pudieron hacer juntos.

No se ha limitado a mostrar esta imagen a sus seguidores y ha querido dejar un mensaje muy claro sobre aquellas personas que realmente y importan: “Si aún tienes la suerte de recibir estas dos llamadas, recuerda que eres un privilegiado, siéntete realmente afortunado y contesta siempre. Son llamadas sagradas”, escribía junto a dos capturas de dos llamadas, una de mamá y otra de papá.

Alessandro Lequio otra gran ausencia

En los últimos días a Alessandro Lequio, el que fue pareja de Ana Obregón y padre de Aless, se le ha preguntado de manera insistente sobre su ausencia en el bautizo de Anita, una de las decisiones más polémicas que ha llegado al centro del debate social. Sin embargo, este martes en el programa ‘Vamos a Ver’ el conde italiano ha profundizado un poco en el tema y ha roto una lanza a favor de Ana Obregón: “Ana puede vender todas las exclusivas que quiera. Los que los critican es porque ellos no pueden facturar por estas cosas. Punto y final”, quien también matizaba que la niña era hija legal de Ana Obregón, por lo que ella solo podría llevar sus apellidos. “Mañana, tú y yo, tenemos hijos nuevos. Yo no le puedo poner el apellido Prat y tú no le puedo poner Lequio, pero se lo podemos poner como nombre, no como apellido”, indicaba al presentador Joaquín Prat dando por zanjado la discusión sobre el nombre de Ana Sandra.