Álex González reacciona a las palabras de Chenoa sobre su ruptura: "Laura es muy discreta y me extraña que 19 años después hable de algo así"

Ayer abrió oficialmente sus puertas "Rhudo", la nueva propuesta gastronómica de autor de la mano de Alex González, Miguel Ángel Silvestre, Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Paco Roncero. Situado en la calle Velázquez, en menos de un mes se ha convertido en el nuevo "place to be" de la jet set madrileña.

Durante la presentación de "Rhudo", los socios atendieron a los medios de comunicación, eufóricos y emocionados por este nuevo proyecto empresarial que, por fin, ya es una realidad. Álex González, uno de los protagonistas de la velada, incluso rompió su habitual discreción en lo que respecta a sus relaciones sentimentales y habló de Chenoa, con la que estuvo saliendo hace 19 años.

Griezmann, Llorente, Rocero, Miguel Ángel Silvestre y Álex González, socios de Rhudo Gtres

El intérprete sorprendió respondiendo a las últimas declaraciones la presentadora de "Operación Triunfo" sobre su ruptura, en las que desveló que la gala de los Premios Goya de 2006 supuso el principio del fin de su romance. Muy sorprendido por esta confesión de la artista, Álex González se pronunció sobre el asunto: "Se que Laura es muy discreta y me extraña que 19 años después hable de algo así".

Cabe recordar que en esa gala el actor estaba nominado a Mejor Actor Revelación, su primera nominación a los Premios Goya y asistió acompañado de Chenoa. Aún así, el intérprete ha señalado que "realmente no me acuerdo ese día, y mira que tengo buena memoria". A pesar de todo y de lo que sucediera entre ambos, Álex González ha sido muy caballeroso con la cantante: "Al pasado no hay que mirar, y cuando es tan pasado, 19 años, yo me quedo con lo bueno".