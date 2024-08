Alice Campello y el regalo de una desconocida en un avión que le cambió el día

Alice Campello no lo está pasando nada bien desde que se conociese su separación de Álvaro Morata. El futbolista también ha expresado cómo se siente, llegándose a reconocer “devastado” por tener que alejarse de la mujer de su vida, con la que comparte cuatro hijos. Es una decisión difícil, pero han entendido que lo mejor que pueden hacer para no ensuciar su recuerdo es tomar caminos por separado y seguir formando equipo por su prole. Han demostrado tenerse un gran cariño incluso después de su ruptura, como así ha hecho la italiana al defender al deportista de las críticas, acusaciones y especulaciones que pululan a diario en redes sociales. Pero en estas plataformas también hay lugar para momentos hermosos, como el que le ha regalado una desconocida a la empresaria en un avión. Un gesto que le ha acariciado el alma y que no podría venirle mejor en esta etapa de su vida.

Álvaro Morata y Alice Campello junto a sus cuatro hijos y su jet privado Instagram

Álvaro Morata ya ha dejado claro que lo irrevocable que es su decisión de separarse de la mujer que ha sido su esposa los últimos 7 años, después de uno más de noviazgo. También ella ha cerrado esa posibilidad y ahora se centra en su nueva vida sin el futbolista en su rutina, aunque siempre en pleno contacto, como así han confesado que está siendo por sus hijos. En un principio ella ha sufrido mucho con esta situación, pero ha terminado por aceptar que su matrimonio ha terminado, como así confiesa su entorno que ha hecho ya. El mismo que se encuentra ahora volcada en ella, en hacerle más llevadero el duelo. Pero Alice Campello se siente arropada no solo por su círculo más íntimo, sino también por los miles de seguidores que día a día le acompañan en las redes sociales, sintiéndose parte de su familia. Al menos sí algunos, como así parece ser la admiradora que le quiso hacer un precioso regalo que le ha emocionado mucho, como así ha mostrado en su cuenta de Instagram.

Una joven con la que compartía viaje en un avión se le ha acercado para sorprenderla gratamente. Lo hacía con un ejemplar del libro ‘Lo bueno de tener un mal día’ de Anabel González, que ofrece útiles herramientas para entender nuestras propias emociones para sentirse mejor. No podría haber sido un obsequio más acertado: “Estaba en el avión cuando se me ha acercado una chica y me ha regalado este libro emocionada. Cómo nos sorprende la vida a veces… Cómo sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo. Ella no lo sabe, pero me ha alegrado el día y me ha entrado directamente en el corazón. Qué bonita la gente bonita”, le dedicaba la influencer, deseándole la mayor de las suertes: “Ana, espero que este viaje que estás haciendo con tu novio te deje muchos recuerdos bonitos, a mí me has dejado uno precioso”.

Lo más bonito es que la joven que le entregó el libro y su novio que le acompañaba han contestado en la publicación de Alice Campello. Lo hacen para confirmarle que ellos han vivido ese instante con la misma emoción y que siempre tendrán un recuerdo inolvidable de lo que supuso para ambas partes: “Conocerte hoy ha sido la mejor de mis suertes. Un sueño que tenía desde hace años que te sigo… Y hoy la vida me ha permitido cumplirlo. Eres una persona increíble, un ángel. Gracias al destino por haberte conocido. Espero de corazón que te guste. Gracias y gracias”, le dedicaba ella, muy emocionada por su encuentro. Algo que hizo que su novio también le diese las gracias a la ex de Álvaro Morata, por cómo había tratado de bien a su amada: “Muchas gracias por cómo nos has tratado y por cumplir el sueño de mi pareja. Muchísimas gracias”.