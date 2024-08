Alice Campello estalla en redes sobre los "nuevos motivos" de su ruptura con Álvaro Morata

Alice Campello ha estallado. Hace ya varias semanas que se confirmó la ruptura de su matrimonio con Álvaro Morata. Desde entonces, la modelo y el futbolistas se han visto en el centro mediático de las especulaciones sobre los presuntos motivos de su separación.

A través de un contundente mensaje en Instagram, Alice, muy enfadada, ha querido poner fin a los rumores. "¡Hay tantas cosas bonitas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces! Vamos…", ha escrito la influencer italiana. "Pero si no lo he visto en mi vida. Me gustaría ver esas fotos", añade., dejando claro que las acusaciones sobre su supuesto romance con el piloto de MotoGP Andrea Iannone son completamenteinfundadas.

Además, Campello deja claro que es la última vez que se pronuncia sobre su vida privada. "Sé la clase de persona que soy y sé la clase de persona que es Álvaro", asegura. También aclara en su mensaje que el respeto ha sido siempre la base de su relación con el padre de sus hijos: "Él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría mi mano en el fuego a que él tampoco me ha faltado el respeto".