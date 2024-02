Alonso Caparrós desvela que sufrió acoso sexual

A poco más de una semana para que se celebre la entrega de los Premios Goya, empieza a cobrar fuerza una oleada de acusaciones y revelaciones que muchos han catalogado como el “Me Too” español. Carlos Vermut o Armando Ravelo son solo algunos de los nombres que se han puesto sobre la mesa, señalados por mujeres que aseguran que han sufrido violencia sexual de su parte.

Ahora, el último en alzar la voz ha sido Alonso Caparrós, que ha puesto de manifiesto una realidad que parece ligada a la industria del espectáculo y de la que por fin sus víctimas se atreven a hablar.

“Yo tendría unos 20 años, no llegaba a los 30”, comienza relatando el colaborador de “Espejo Público", que añade: “Yo conozco a un director de cine, de élite, en un evento, vuelvo a coincidir con él poco después. Estuvimos charlando. La tercera cita es una cena en la que yo hablo de mi esperanza como actor, a venderme, a decirle que estoy empezando. Hubo un intercambio. Hablamos de un posible futuro. Después de la cena, me invita a su casa. En su casa estamos tomando algo. En un momento dado hay una propuesta”.

Alonso Caparrós @alonsocaparrosoficial freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@7e4b3cc6

El tertuliano se refiere a una proposición sexual que no aceptó pero que marcó su futuro, tal y como él mismo ha indicado en el programa de Susanna Griso: “Hasta ese momento era interpretable. Pero hubo una petición. A partir de ahí la relación se rompió. Después de esa negativa, se cortó la comunicación”.

Además, Caparrós hace hincapié en ese sentimiento de culpa que suelen compartir las víctimas, y recalca que, más allá de las palabras, nunca llegaron a traspasarse ciertos límites: “A los dos días pienso qué ha pasado ahí. Me preguntaba a mí mismo si había yo dado a pie para ello. Está todo basado en una situación de poder. Luego piensas si tú has sido el que has dado pie. Fue una propuesta verbal, no me llegó a tocar. De todas formas, él sabía que yo siempre tomo las distancias”.