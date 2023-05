Alonso Caparrós: «A la muerte hay que mirarla de frente y llevarse bien con ella»

Sus adicciones a las drogas y los ansiolíticos le empujaron al borde del infierno, pero supo reaccionar a tiempo y recuperar el tiempo perdido. Alonso Caparrós venció sus miedos, y en «Empieza de cero» (Planeta) refleja el proceso de reinserción y las claves para transformar tu interior en aras de una nueva vida.

Tocó fondo. Arruinado, sin trabajo, sin ilusiones… ¿Qué le indujo a cambiar en positivo?

El impulso de la buena gente, sobre todo de mi actual pareja Angélica, y la soledad. Estar conmigo mismo para escuchar esa voz interior, ese maestro que llevamos dentro y al que muchas veces no hacemos caso. Me vinieron muy bien los retiros a la montaña, irme solo, y poco a poco fue desapareciendo eso que no sirve de nada.

Supo esquivar los miedos…

A la misma soledad y a la muerte. Hay dos clases de soledades, la que tú mismo eliges para encontrarte a ti mismo, y la impuesta por los problemas, que es realmente terrible.

¿En sus peores momentos llegó a creer que iba a morir?

Sí, claro, estaba en el límite. Pero los miedos esenciales del ser humano son al nacimiento, a la vejez, la enfermedad y a la muerte. A esta última hay que mirarla de frente y tratar de llevarse bien con ella… para que no se convierta en pánico.

El presentador de televisión Alonso Caparrós presenta un libro sobre sus vida. Cristina Bejarano La Razón

En su libro habla también del miedo a vivir.

Cuando te encuentras muy mal, puedes tener ese miedo… de tanto amar la vida. Es el temor a vivir sin libertad, con miedo… Me veía perdido, me di cuenta de que debía entrenar mi mente, porque es la que interpreta la realidad, es al mismo tiempo muy cabrona y muy ingenua y hay que tratarla como a un niño pequeño. Aprendí a disciplinarla gracias a la meditación. Un tesoro.

Ese caos que presidía su vida le condujo a perder por un tiempo a sus padres, su hermano y sus dos hijos.

Fue una etapa terrible y me costó recuperar mis vínculos familiares. Hoy, afortunadamente, las aguas han vuelto a su cauce y la unión familiar es absoluta.

Hábleme de ese bálsamo milagroso que se llama Angélica.

Es una mujer maravillosa, cada día me demuestra una serie de valores extraordinarios, fue una bendición cruzarme en su vida. Su bondad y su cariño me han dado lecciones de vida.

¿Cuesta borrar del cerebro los fantasmas del pasado?

Es muy complicado. Esa transformación interior requiere su tiempo y mucha disciplina. Lo que más ejercita el ser humano es el olvido, no te engañes si piensas que recuperar la paz interior es para el resto de tu vida. Sino que hay que estar continuamente pendiente de ella. Es un trabajo diario muy bonito y que trae recompensas. Pero necesita de mucho trabajo y disciplina.